Van Genk en Antwerp naar Lierse: voormalig toptalent begint aan zoveelste hoofdstuk van bewogen carrière

Pierre Dwomoh is terug. De 22-jarige middenvelder maakte zondag tegen FC Luik zijn debuut voor Lierse en meteen was duidelijk dat de Pallieters meer verwachten van hun nieuwste aanwinst dan alleen wat extra ervaring. Dwomoh wil in Lier opnieuw aanknopen met de carrière die hem ooit als een van de grootste Belgische talenten naar voren schoof.

Zijn parcours leest intussen als een lange zoektocht naar stabiliteit. Dwomoh debuteerde als tiener bij KRC Genk, trok vervolgens naar Antwerp en werd uitgeleend aan Braga, KV Oostende en RWDM. Vooral bij RWDM kreeg hij veel speelminuten en groeide hij opnieuw naar een belangrijke rol. In 2024 volgde een transfer naar het Engelse Watford, waar hij in totaal twaalf officiële wedstrijden speelde.

Zware schorsing van elf matchen

Daar liep het uiteindelijk helemaal mis. Na een moeilijke periode bij Watford kreeg Dwomoh in 2026 een zware schorsing van elf wedstrijden opgelegd door de Engelse voetbalbond wegens racistische uitlatingen tegenover een ploegmaat bij de U21. Watford had de zaak zelf gemeld.

Lierse moet voor Dwomoh dan ook meer worden dan een nieuwe club. Het moet de plek worden waar hij zijn carrière opnieuw lanceert.

"Lierse is een mooie, familiale en bekende club in België. Voor mij moet het de setting worden om me terug op de voetbalkaart te zetten. Want neen, de voorbije maanden zijn niet gelopen zoals ik het had gewild", vertelt hij in GvA.

Dwomoh heeft tijd nodig

Zijn eerste optreden tegen FC Luik was nog geen spektakelstuk. Daarvoor ontbrak het Dwomoh duidelijk aan wedstrijdritme. Zijn laatste officiële wedstrijd dateerde van oktober 2025. "Ja, ik heb nog wat tijd nodig om mijn beste niveau te halen", gaf hij toe.





Toch kijkt de middenvelder met vertrouwen vooruit. Ook trainer Arno Van den Abbeel speelt daarin een belangrijke rol. De twee kennen elkaar al jaren en dat gaf Dwomoh het vertrouwen om voor Lierse te kiezen.

"Van den Abbeel duikt al sinds mijn tiende in mijn leven op. Hij kent me door en door. Ik kan in geen betere handen terechtkomen."

Bij Lierse hopen ze nu dat die vertrouwensband de katalysator wordt voor een nieuwe start. Dwomoh zelf twijfelt alvast niet aan zijn mogelijkheden. "Het beste van mezelf moet nog komen. Maar Lierse mag er zeker op rekenen dat het er op een dag zal zijn."