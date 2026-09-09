Voormalig man van Standard schrijft geschiedenis op hoogste Europese podium

De foto bij dit artikel zou in tijden waarin artificiële intelligentie overal opduikt bijna voor nep kunnen doorgaan bij wie niet weet dat Yaya Touré ooit op Sclessin werkte. De Ivoriaanse voetballegende, vier keer verkozen tot Afrikaans Speler van het Jaar en beschouwd als een van de beste spelers uit de geschiedenis van zijn continent, leerde de knepen van het trainersvak onder meer als assistent van Carl Hoefkens.

Terwijl Hoefkens onlangs nog werd ontslagen bij NAC Breda in de Nederlandse tweede klasse, beleeft Touré woensdagavond een historisch moment. Sinds juni is hij hoofdtrainer van Slovan Bratislava en daarmee wordt hij de eerste trainer met een Afrikaanse nationaliteit die een wedstrijd in de Champions League leidt.

Opmerkelijk trainerspad voor Yaya Touré

Voor hij op dat punt kwam, koos Touré een behoorlijk ongewoon traject. Al vroeg in zijn trainerscarrière trok hij naar Oekraïne, een land dat hij nog kende uit zijn periode na Beveren in 2004/2005.

Van een culturele schok was daardoor minder sprake. Touré had destijds zelfs Russisch geleerd, iets wat hij eerder dit jaar vertelde in een interview met Zack Nani.

Na een periode bij Olimpik Donetsk volgde een nog verrassendere stap. Touré ging als assistent aan de slag bij Achmat Grozny, mede geholpen door zijn toenmalige makelaar Dmitry Seluk, die Russisch is en al sinds het begin van zijn carrière met hem samenwerkte.

Pas daarna belandde Touré bij Standard. Zijn band met België was sowieso bijzonder, want hij maakte begin jaren 2000 deel uit van de bekende Ivoriaanse lichting bij Beveren.



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Zijn komst naar Sclessin zorgde destijds voor heel wat ophef. Het deed denken aan het moment waarop Thierry Henry deel ging uitmaken van de staf van Roberto Martinez bij de Rode Duivels. Ook Touré koos ervoor om vooral in de schaduw te leren en gaf tijdens zijn periode bij Standard geen interviews aan de Belgische pers.

Mancini als laatste leermeester

Of Touré veel opstak van zijn dertien wedstrijden naast Hoefkens bij Standard, kan alleen hijzelf echt zeggen. Nadien kreeg hij wel de kans om zich verder te ontwikkelen naast een coach van absoluut topniveau: Roberto Mancini.

Touré kende Mancini natuurlijk al van Manchester City en vervoegde hem later bij de nationale ploeg van Saudi-Arabië. Dat leverde hem niet alleen een lucratieve ervaring op, maar ook extra kennis voor zijn trainerscarrière.

Begin 2026 behaalde Touré uiteindelijk zijn UEFA Pro-diploma, waarmee hij officieel als hoofdcoach op het hoogste niveau aan de slag kon. Dat zijn eerste job als T1 bij Slovan Bratislava zou zijn, zag bijna niemand aankomen.

Toch past die keuze bij zijn hele traject: buiten de grootste spotlights rustig groeien. Tot voor kort verliep dat uitstekend, met drie overleefde Europese voorrondes en twaalf op twaalf in de competitie. De voorbije weken volgden wel twee nederlagen op rij.

Hoe Touré met die eerste moeilijke periode omgaat, moet nog blijken. Eén ding staat wel vast: woensdagavond schrijft hij geschiedenis als eerste Afrikaanse hoofdtrainer ooit in de Champions League.