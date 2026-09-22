Analyse Hoe de RSCA Futures hun doel voorbij aan het schieten zijn: ontslag trainer Jelle Coen lost niet alles op

Johan Walckiers
Johan Walckiers, clubwatcher Anderlecht
| Reageer
Hoe de RSCA Futures hun doel voorbij aan het schieten zijn: ontslag trainer Jelle Coen lost niet alles op
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Het doek viel gisteren voor Jelle Coen bij de RSCA Futures. Anderlecht zette de trainer na zes wedstrijden en amper één punt op straat, nadat de beloften afgelopen weekend opnieuw een voorsprong uit handen gaven tegen Francs Borains en uiteindelijk met 3-2 verloren. Het is echter niet alleen de slechte puntenoogst die paars-wit zorgen baart.

Steeds meer dringt zich ook de vraag op of de Futures nog voldoende beantwoorden aan hun oorspronkelijke bedoeling.

Resultaat én opleiding botsen bij de Futures

De cijfers zijn ondertussen moeilijk te negeren: één punt uit zes wedstrijden en een doelsaldo van 7-15. Na eerdere nederlagen tegen Patro Eisden, Virton, Beerschot en een zware 2-6 tegen Lokeren ging het ook tegen Francs Borains mis. Anderlecht stond er nochtans goed voor, maar gaf de wedstrijd in een tijdspanne van nauwelijks twee minuten helemaal uit handen.

Toch zou het te makkelijk zijn om alles op Coen af te schuiven. De Futures zijn al langer een moeilijk te managen ploeg. Het is een opleidingsteam, maar tegelijk moeten de resultaten voldoende zijn. En daar komt dit seizoen nog een extra probleem bij: een groot deel van de meest interessante Neerpede-talenten pendelt tussen de A-kern en de Futures.

Noa Ojea, Noah Kalonji, Joshua Nga Kana en Jayden Onia-Seke trainen geregeld met de eerste ploeg en kregen daar ook hun kansen. Tegen Kairat Almaty stonden zelfs negen spelers met een verleden in de eigen opleiding op het veld voor Anderlecht. Dat is mooi, maar wanneer die jongens vervolgens terugzakken naar de Futures, hebben ze vaak amper samen getraind met de ploeg die ze bij de hand zouden moeten nemen.

Dat maakt het moeilijk om automatismen op te bouwen. Het verklaart een deel van de wisselvalligheid, maar niet alles. Anderlecht is intern van mening dat er met deze kern meer mogelijk moet zijn. Die redenering is verdedigbaar: de Futures moeten niet alleen talenten afleveren, maar ook jonge spelers leren winnen, omgaan met druk en functioneren in een collectief.

Nieuwe coach moet twee werelden verzoenen

Daar ligt meteen de opdracht voor de opvolger van Coen. Anderlecht wil tijdens de interlandbreak rustig zoeken naar een trainer die meer resultaatgericht kan werken, zonder de opleidingsfunctie uit het oog te verliezen. Dat is geen eenvoudige combinatie.

De Futures werden in 2024 precies met Coen gekoppeld aan een coach die zowel ontwikkeling als resultaten moest nastreven. Bij zijn aanstelling benadrukte Coen zelf dat hij dynamisch en attractief voetbal wilde combineren met een stevige defensieve organisatie en individuele én collectieve ontwikkeling.

Transfers een meerwaarde?

De samenstelling van de huidige ploeg roept bovendien vragen op. De voorbije weken stonden opvallend weinig jongens uit de eigen opleiding tegelijk op het veld. Anderlecht haalde verschillende buitenlandse spelers binnen, onder meer uit Afrika en Frankrijk. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, maar ze moeten wel een duidelijke meerwaarde vormen. Bij verschillende waarnemers leeft momenteel het gevoel dat die meerwaarde onvoldoende zichtbaar is.

Daarmee dreigt de Futures een beetje tussen twee stoelen te vallen. De ploeg is niet stabiel genoeg om resultaten te halen, maar bevat tegelijk niet altijd de eigen toptalenten die de opleidingsfunctie kleur moeten geven. Dat is precies de paradox die Anderlecht nu moet oplossen.

De nieuwe coach moet dus meer doen dan alleen de punten pakken. Hij moet een ploeg bouwen waarin jongens als Ojea, Kalonji, Nga Kana en Onia-Seke zich kunnen ontwikkelen, waarin A-kernspelers zich kunnen inpassen zonder de structuur telkens om te gooien en waarin buitenlandse aanwinsten daadwerkelijk een kwaliteitsinjectie vormen.

Vijf voor twaalf is het dan ook niet alleen op de rangschikking. Anderlecht moet opnieuw bepalen wat de RSCA Futures precies moeten zijn. Als het antwoord duidelijk is, wordt ook de zoektocht naar de juiste trainer een stuk eenvoudiger.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
RSCA Futures

Meer nieuws

Dit is de opvallende reden waarom twee JPL-ploegen nu al in de Beker van België moeten spelen

Dit is de opvallende reden waarom twee JPL-ploegen nu al in de Beker van België moeten spelen

11:30
Verschaeren, De Cat, Hazard en Vazquez: twee maanden later ziet het plaatje er heel anders uit

Verschaeren, De Cat, Hazard en Vazquez: twee maanden later ziet het plaatje er heel anders uit

07:30
1
Nu al kritiek op Xavi na Oranje-selectie: "Hij heeft een grote fout gemaakt"

Nu al kritiek op Xavi na Oranje-selectie: "Hij heeft een grote fout gemaakt"

12:30
Cedric Hatenboer was onder de indruk van één Anderlecht-speler: "Als hij zin had tenminste"

Cedric Hatenboer was onder de indruk van één Anderlecht-speler: "Als hij zin had tenminste"

09:30
1
Groen licht voor nieuw stadion in België: acht miljoen euro steun toegekend

Groen licht voor nieuw stadion in België: acht miljoen euro steun toegekend

11:00
7
Bondscoach Ierland zorgt voor rel richting Israël: “We spelen tegen genocide”

Bondscoach Ierland zorgt voor rel richting Israël: “We spelen tegen genocide”

10:30
De zware biecht van Maxim De Cuyper: "Bij Club Brugge was ik bijna gestopt"

De zware biecht van Maxim De Cuyper: "Bij Club Brugge was ik bijna gestopt"

10:00
3
Scheidsrechtersbaas Lardot komt met nieuwe uitleg over rode kaart van Deuff

Scheidsrechtersbaas Lardot komt met nieuwe uitleg over rode kaart van Deuff

09:00
3
📷 Hartverwarmend beeld bij Rode Duivels: zoontjes Lukaku vinden ‘grote broer’

📷 Hartverwarmend beeld bij Rode Duivels: zoontjes Lukaku vinden ‘grote broer’

08:30
Mark van Bommel legt meteen de lat hoog: “Jullie kunnen het zelfs winnen”

Mark van Bommel legt meteen de lat hoog: “Jullie kunnen het zelfs winnen”

08:00
Wesley Sonck zegt waar het probleem ligt bij KRC Genk

Wesley Sonck zegt waar het probleem ligt bij KRC Genk

07:00
🎥 Ali Maamar pakt uit met actie van het weekend en trekt vol vertrouwen naar Marokko

🎥 Ali Maamar pakt uit met actie van het weekend en trekt vol vertrouwen naar Marokko

20:30
1
Lommel kan na interlandbreak plots heel ander gezicht krijgen: "Nog nooit zo hard naar uitgekeken"

Lommel kan na interlandbreak plots heel ander gezicht krijgen: "Nog nooit zo hard naar uitgekeken"

06:15
Van grote hoop bij Anderlecht naar lange lijdensweg: nu is er eindelijk beterschap

Van grote hoop bij Anderlecht naar lange lijdensweg: nu is er eindelijk beterschap

22:30
OFFICIEEL: Anderlecht zet coach aan de deur na één punt uit zes wedstrijden

OFFICIEEL: Anderlecht zet coach aan de deur na één punt uit zes wedstrijden

15:18
6
Vitor Bruno krijgt mogelijk eindelijk alternatief voor zwaar belaste Augustinsson

Vitor Bruno krijgt mogelijk eindelijk alternatief voor zwaar belaste Augustinsson

19:30
4
Club Brugge, Anderlecht en Union domineren na sterke speeldag

Club Brugge, Anderlecht en Union domineren na sterke speeldag

22:15
1
Tom Caluwé ontleedt drukke transferzomer en mislukte seizoensstart van KV Mechelen

Tom Caluwé ontleedt drukke transferzomer en mislukte seizoensstart van KV Mechelen

22:30
2
Grote verandering op komst? Infantino stuurt brief naar alle FIFA-landen

Grote verandering op komst? Infantino stuurt brief naar alle FIFA-landen

23:04
3
Hein Vanhaezebrouck is onder de indruk van JPL-spits: "Dat is fenomenaal"

Hein Vanhaezebrouck is onder de indruk van JPL-spits: "Dat is fenomenaal"

22:00
1
"Ik begrijp de bezorgdheid van de supporters": Caluwé verdedigt keuze voor Vanderbiest na dramatische 3 op 21

"Ik begrijp de bezorgdheid van de supporters": Caluwé verdedigt keuze voor Vanderbiest na dramatische 3 op 21

21:30
5
Rode Duivels krijgen vlak voor interlandvierluik drie opvallende versterkingen

Rode Duivels krijgen vlak voor interlandvierluik drie opvallende versterkingen

21:00
"De uitgesproken titelfavoriet": Patrick Goots ziet één ploeg indruk maken in de CPL

"De uitgesproken titelfavoriet": Patrick Goots ziet één ploeg indruk maken in de CPL

20:00
Scheidsrechtersbaas Lardot kritisch na opmerkelijke VAR-fase bij Anderlecht

Scheidsrechtersbaas Lardot kritisch na opmerkelijke VAR-fase bij Anderlecht

17:00
1
OFFICIEEL: Antwerp komt met groot nieuws over geblesseerde speler

OFFICIEEL: Antwerp komt met groot nieuws over geblesseerde speler

19:00
1
"Hij had een selectie voor de Rode Duivels verdiend": Vandenbempt vol lof over JPL-speler

"Hij had een selectie voor de Rode Duivels verdiend": Vandenbempt vol lof over JPL-speler

18:00
1
Mark Van Bommel krijgt onverwachte puzzel bij zijn eerste selectie Analyse

Mark Van Bommel krijgt onverwachte puzzel bij zijn eerste selectie

18:40
Stijn Stijnen zet Radja Nainggolan twee weken uit selectie en legt uit waarom

Stijn Stijnen zet Radja Nainggolan twee weken uit selectie en legt uit waarom

17:30
24
Anderlecht komt met belangrijke update nadat speler naar ziekenhuis wordt afgevoerd

Anderlecht komt met belangrijke update nadat speler naar ziekenhuis wordt afgevoerd

13:30
Alexander Blessin (ex-Union en Oostende) heeft nieuwe uitdaging beet

Alexander Blessin (ex-Union en Oostende) heeft nieuwe uitdaging beet

16:30
Beveren-doelman krijgt rood: speler en coach komen met opvallend verschillende reactie

Beveren-doelman krijgt rood: speler en coach komen met opvallend verschillende reactie

16:00
4
Wat loopt er mis bij KRC Genk? Peter Vandenbempt is scherp

Wat loopt er mis bij KRC Genk? Peter Vandenbempt is scherp

15:00
Nieuwe coach van KV Kortrijk is gekend

Nieuwe coach van KV Kortrijk is gekend

14:30
1
KV Mechelen hakt knoop door over coach Vanderbiest

KV Mechelen hakt knoop door over coach Vanderbiest

14:00
5
Union verloor zijn sterren, maar de machine blijft draaien: het geheim achter de Brusselse succesformule

Union verloor zijn sterren, maar de machine blijft draaien: het geheim achter de Brusselse succesformule

14:00
3
Rode Duivel schittert bij AC Milan en is er topschutter... zonder basisplaats

Rode Duivel schittert bij AC Milan en is er topschutter... zonder basisplaats

14:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over "Ik begrijp de bezorgdheid van de supporters": Caluwé verdedigt keuze voor Vanderbiest na dramatische 3 op 21 Kiéro2011 Kiéro2011 over Scheidsrechtersbaas Lardot komt met nieuwe uitleg over rode kaart van Deuff King of Highbury King of Highbury over Ex-ref reageert helder op tweede gele kaart Deuff en uitbarsting Compper Johnnie Walker Johnnie Walker over Groen licht voor nieuw stadion in België: acht miljoen euro steun toegekend Supremepony Supremepony over Verschaeren, De Cat, Hazard en Vazquez: twee maanden later ziet het plaatje er heel anders uit Stigo12 Stigo12 over Club Brugge-spits krijgt persoonlijke charmeoffensieven van twee toplanden: Klopp spreekt zich duidelijk uit Stigo12 Stigo12 over De zware biecht van Maxim De Cuyper: "Bij Club Brugge was ik bijna gestopt" JaKu JaKu over Cedric Hatenboer was onder de indruk van één Anderlecht-speler: "Als hij zin had tenminste" Luf Luf over Tom Caluwé ontleedt drukke transferzomer en mislukte seizoensstart van KV Mechelen FCBalto FCBalto over 3-0 op het scorebord, maar Genk-trainer Thorup ziet iets helemaal anders: "2 voor ons tegenover 1,8 voor hen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved