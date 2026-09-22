Hoe de RSCA Futures hun doel voorbij aan het schieten zijn: ontslag trainer Jelle Coen lost niet alles op

Het doek viel gisteren voor Jelle Coen bij de RSCA Futures. Anderlecht zette de trainer na zes wedstrijden en amper één punt op straat, nadat de beloften afgelopen weekend opnieuw een voorsprong uit handen gaven tegen Francs Borains en uiteindelijk met 3-2 verloren. Het is echter niet alleen de slechte puntenoogst die paars-wit zorgen baart.

Steeds meer dringt zich ook de vraag op of de Futures nog voldoende beantwoorden aan hun oorspronkelijke bedoeling.

Resultaat én opleiding botsen bij de Futures

De cijfers zijn ondertussen moeilijk te negeren: één punt uit zes wedstrijden en een doelsaldo van 7-15. Na eerdere nederlagen tegen Patro Eisden, Virton, Beerschot en een zware 2-6 tegen Lokeren ging het ook tegen Francs Borains mis. Anderlecht stond er nochtans goed voor, maar gaf de wedstrijd in een tijdspanne van nauwelijks twee minuten helemaal uit handen.

Toch zou het te makkelijk zijn om alles op Coen af te schuiven. De Futures zijn al langer een moeilijk te managen ploeg. Het is een opleidingsteam, maar tegelijk moeten de resultaten voldoende zijn. En daar komt dit seizoen nog een extra probleem bij: een groot deel van de meest interessante Neerpede-talenten pendelt tussen de A-kern en de Futures.

Noa Ojea, Noah Kalonji, Joshua Nga Kana en Jayden Onia-Seke trainen geregeld met de eerste ploeg en kregen daar ook hun kansen. Tegen Kairat Almaty stonden zelfs negen spelers met een verleden in de eigen opleiding op het veld voor Anderlecht. Dat is mooi, maar wanneer die jongens vervolgens terugzakken naar de Futures, hebben ze vaak amper samen getraind met de ploeg die ze bij de hand zouden moeten nemen.

Dat maakt het moeilijk om automatismen op te bouwen. Het verklaart een deel van de wisselvalligheid, maar niet alles. Anderlecht is intern van mening dat er met deze kern meer mogelijk moet zijn. Die redenering is verdedigbaar: de Futures moeten niet alleen talenten afleveren, maar ook jonge spelers leren winnen, omgaan met druk en functioneren in een collectief.





Nieuwe coach moet twee werelden verzoenen

Daar ligt meteen de opdracht voor de opvolger van Coen. Anderlecht wil tijdens de interlandbreak rustig zoeken naar een trainer die meer resultaatgericht kan werken, zonder de opleidingsfunctie uit het oog te verliezen. Dat is geen eenvoudige combinatie.

De Futures werden in 2024 precies met Coen gekoppeld aan een coach die zowel ontwikkeling als resultaten moest nastreven. Bij zijn aanstelling benadrukte Coen zelf dat hij dynamisch en attractief voetbal wilde combineren met een stevige defensieve organisatie en individuele én collectieve ontwikkeling.

Transfers een meerwaarde?

De samenstelling van de huidige ploeg roept bovendien vragen op. De voorbije weken stonden opvallend weinig jongens uit de eigen opleiding tegelijk op het veld. Anderlecht haalde verschillende buitenlandse spelers binnen, onder meer uit Afrika en Frankrijk. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, maar ze moeten wel een duidelijke meerwaarde vormen. Bij verschillende waarnemers leeft momenteel het gevoel dat die meerwaarde onvoldoende zichtbaar is.

Daarmee dreigt de Futures een beetje tussen twee stoelen te vallen. De ploeg is niet stabiel genoeg om resultaten te halen, maar bevat tegelijk niet altijd de eigen toptalenten die de opleidingsfunctie kleur moeten geven. Dat is precies de paradox die Anderlecht nu moet oplossen.

De nieuwe coach moet dus meer doen dan alleen de punten pakken. Hij moet een ploeg bouwen waarin jongens als Ojea, Kalonji, Nga Kana en Onia-Seke zich kunnen ontwikkelen, waarin A-kernspelers zich kunnen inpassen zonder de structuur telkens om te gooien en waarin buitenlandse aanwinsten daadwerkelijk een kwaliteitsinjectie vormen.

Vijf voor twaalf is het dan ook niet alleen op de rangschikking. Anderlecht moet opnieuw bepalen wat de RSCA Futures precies moeten zijn. Als het antwoord duidelijk is, wordt ook de zoektocht naar de juiste trainer een stuk eenvoudiger.