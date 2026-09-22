Anderlecht creëerde zelf een probleem met zijn transferpolitiek, waardoor Stroeykens opnieuw belangrijk wordt

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Anderlecht creëerde zelf een probleem met zijn transferpolitiek, waardoor Stroeykens opnieuw belangrijk wordt
Foto: © photonews
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Anderlecht heeft deze zomer een elftal aan nieuwe spelers binnengehaald. Giulian Biancone, Léo Pétrot, Lukas Ambros, Oliver Antman, Marten Winkler, Tawfik Bentayeb, Romeo Amane, Oleg Reabciuk, Thelo Aasgaard, Ilias Koutsoupias en Andrew Omobamidele kwamen naar het Lotto Park. Geen enkele van die elf aanwinsten is een Belg. Anderlecht was daarmee de enige club in de Jupiler Pro League die deze zomer geen Belgische speler aantrok.

Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Anderlecht heeft een uitstekende jeugdopleiding en beschikt over voldoende spelers die als ‘voetbalbelg’ gelden. Alleen: diezelfde spelers zijn momenteel nodig voor twee ploegen. En daar begint de transferpolitiek van afgelopen zomer stilaan te botsen met de realiteit.

Zes voetbalbelgen verplicht, maar wie laat je dan vallen?

In de Jupiler Pro League moeten er minstens zes voetbalbelgen op het wedstrijdblad staan. Dat gaat niet alleen om spelers met de Belgische nationaliteit, maar ook om spelers die voor hun 23ste minstens drie jaar bij een Belgische club werden opgeleid.

Bij Anderlecht was dat tegen Zulte Waregem geen theoretische kwestie. Colin Coosemans, Ali Maamar en Marco Kana stonden op het veld, terwijl de overige plaatsen op het wedstrijdblad moesten worden ingevuld met spelers uit de Futures.

Zo kwamen Noa Ojea, Noah Kalonji en Mario Stroeykens in beeld. Vooral die laatste naam zegt veel over de situatie. Stroeykens mocht deze zomer eigenlijk vertrekken en Anderlecht probeerde een transfer te realiseren. Omdat die er niet kwam, zit hij nog steeds in de kern. Nu blijkt hij plots ook een nuttige joker te zijn in de Belgische puzzel. Zijn polyvalentie maakt hem bovendien interessant wanneer Vítor Bruno op het laatste moment een extra oplossing nodig heeft.

Dat gaat dan weer ten koste van andere spelers. Enric Llansana en Romeo Amane zaten tegen Zulte Waregem bijvoorbeeld niet in de wedstrijdkern. Ook Tristan Degreef is weggezakt in de pikorde. Het zijn geen spelers die Anderlecht noodzakelijkerwijs wil laten vallen, maar met elf buitenlandse nieuwkomers is de concurrentie voor de beschikbare plaatsen enorm geworden.

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Futures hebben diezelfde spelers zelf nodig

Daar zit de echte paradox. De Futures hebben de jongens uit de A-kern nodig om sportief competitief te blijven, maar de A-kern heeft diezelfde spelers nodig om aan de regels rond de voetbalbelgen te voldoen.

Dat werd afgelopen weekend pijnlijk zichtbaar. Anderlecht speelde zaterdag 3-0 tegen Zulte Waregem en had verschillende Futures-spelers op de bank: Ojea, Onia-Seke, Barry en Kalonji, naast onder anderen Stroeykens en Degreef. Die spelers trokken vervolgens niet mee met de Futures naar Francs Borains, waar Anderlecht met 3-2 verloor. In die wedstrijd stonden onder anderen Thomas Foket, Nunzio Engwanda en Alexander De Ridder aan de aftrap.

Dat is geen detail meer. De Futures staan onderaan en hebben dringend resultaten nodig, maar hun beste jonge spelers worden steeds vaker opgeslorpt door de A-kern. Tegelijk is dat voor Vítor Bruno logisch: jongens als Ojea, Kalonji, Nga Kana, Onia-Seke en Barry trainen al een heel seizoen mee met de eerste ploeg en zijn daar niet toevallig terechtgekomen.

Het gevolg is een vreemde wisselwerking. De A-kern heeft de Futures nodig om voldoende voetbalbelgen te verzamelen, terwijl de Futures diezelfde A-kernspelers nodig hebben om een competitieve ploeg op de been te brengen.

Anderlecht-voorzitter Michael Verschueren verdedigde de transferstrategie alvast. Volgens hem heeft de internationale scoutingvisie van sportief directeur Antoine Sibierski meegespeeld en werden de nieuwkomers geselecteerd op kwaliteit en fysieke parameters.

Maar de komende maanden zal moeten blijken of Anderlecht die internationale koers ook organisatorisch kan blijven combineren met zijn eigen opleidingsmodel. Want uiteindelijk dreigt een speler als Stroeykens een vreemde rol te krijgen: eerst mocht hij vertrekken, vervolgens werd hij geen vaste waarde meer geacht en nu kan hij juist belangrijk zijn omdat hij één van de weinige oplossingen vormt voor een probleem dat Anderlecht deze zomer zelf heeft gecreëerd.

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