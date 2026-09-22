Cedric Hatenboer was onder de indruk van één Anderlecht-speler: "Als hij zin had tenminste"

Cédric Hatenboer verliet Anderlecht afgelopen zomer zonder ook maar één minuut in de A-ploeg te hebben gespeeld. De Nederlander werd nochtans met de nodige verwachtingen naar het Lotto Park gehaald, nadat Olivier Renard hem wegkaapte voor onder meer PSV Eindhoven. Zijn Brusselse avontuur draaide uiteindelijk uit op een teleurstelling, waarna Sparta Rotterdam hem voor ongeveer één miljoen euro terug naar Nederland haalde.

Cédric Hatenboer kreeg bij RSC Anderlecht geen enkele minuut in de A-ploeg. Nochtans was Olivier Renard bij zijn komst bijzonder tevreden dat hij de 21-jarige Nederlander had weggeplukt voor de neus van onder meer PSV Eindhoven. Zijn avontuur in het Lotto Park draaide echter uit op een stevige ontgoocheling.

Ook bij de RSCA Futures bleef zijn speelminuten beperkt: Hatenboer kwam er amper vijf keer in actie. Nochtans leek de middenvelder op papier goed te passen bij het profiel en de spelopvatting van Anderlecht.

Hatenboer vond geen aansluiting bij Anderlecht

Zijn houding viel blijkbaar minder in de smaak bij Besnik Hasi. Ook Antoine Sibierski was kennelijk niet overtuigd door wat hij zag en hoorde. Anderlecht liet Hatenboer dan ook terugkeren naar Nederland, waar Sparta Rotterdam ongeveer één miljoen euro betaalde.

Bij zijn nieuwe club veroverde de Nederlander meteen een basisplaats. Hij benadrukte eerder al dat hij geen rancune koestert tegenover RSC Anderlecht. In gesprek met het Nederlandse Voetbal International blikte hij nu uitgebreider terug op zijn korte passage in Brussel.

Cédric Hatenboer onder de indruk van Thorgan Hazard... soms

"Natuurlijk is het anders gelopen dan ik had gedacht en dan wat mij was voorgespiegeld. Ik had graag meer gespeeld. Maar de trainer werd vier weken na mijn komst ontslagen", vertelde Hatenboer. David Hubert werd destijds opgevolgd door Besnik Hasi. "Eigenlijk had ik in de zomer moeten tekenen."





Toch kijkt Hatenboer niet uitsluitend negatief terug op zijn tijd bij paars-wit. Hij trainde er dagelijks samen met ervaren en technisch sterke spelers. Eén naam sprong er voor hem uit: "De beste was Thorgan Hazard... wanneer hij daar zin in had", lachte de jonge Nederlandse middenvelder.

"Op training had hij niet altijd zin. Maar als dat wel zo was, dan was hij geweldig om naar te kijken", aldus Hatenboer over de ex-Rode Duivel.