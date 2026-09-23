De Anderlecht-connectie van 'nieuwe' Rode Duivel is nog steeds groot

Roméo Lavia is het type speler dat liever een ploegmaat in de spotlights zet dan zelf met een doelpunt gaat lopen. Die instelling zit diep bij de Rode Duivel en blijkt al van jongs af aan deel uit te maken van zijn spel. Ook bij Anderlecht was dat al het geval, toch?

Waar veel jonge voetballers dromen van doelpunten en individuele acties, keek Lavia vooral naar wat het beste was voor zijn ploeg. Ook wanneer hij zelf kon afwerken, zocht hij vaak nog een medespeler. "Nee, ik denk dat ik dat altijd al heb gehad", vertelde hij. "Ik herinner me dat we, toen ik tien of elf jaar was, wedstrijden speelden. Soms kon ik zelf trappen, maar dan zocht ik toch nog naar die extra pass."

Scoren was voor de middenvelder nooit het hoofddoel. Hij haalde meer voldoening uit een ploegmaat die dankzij zijn pass kon juichen. "Eerlijk: scoren interesseerde mij niet echt. Ik gaf liever de bal af, de andere scoort en iedereen is blij. Mensen rondom mij zeiden soms: ‘Je mag ook af en toe zelf trappen.’ Maar ik weet niet... Voor mij voelde dat gewoon normaal aan. Het is wie ik ben."

De reflex richting de assist voor Lavia en de periode bij RSC Anderlecht

Die reflex is volgens Lavia nooit verdwenen. "Ook nu heb ik dat nog altijd. Ik denk dat het gewoon natuurlijk is en dat ik het altijd al in mij heb gehad." Voor zijn doorbraak in het buitenland genoot Lavia zijn jeugdopleiding bij Anderlecht. De jaren bij paars-wit vormden hem niet alleen als voetballer, maar ook als persoon.

"Dat was de belangrijkste periode van mijn opleiding", aldus Lavia bij PlaySports. "Ik heb nog altijd contact met veel jongens uit de ploeg van mijn tweede jaar op de academie. Dat zegt veel over hoe hecht we toen waren. Daar ben ik echt heel blij om." De band met Anderlecht blijft dus sterk voor de Rode Duivel, die in zijn jeugd in Neerpede leerde dat een collectief vaak meer waard is dan individuele statistieken.