De Anderlecht-connectie van 'nieuwe' Rode Duivel is nog steeds groot

De Anderlecht-connectie van 'nieuwe' Rode Duivel is nog steeds groot
Foto: purpleketje
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Roméo Lavia is het type speler dat liever een ploegmaat in de spotlights zet dan zelf met een doelpunt gaat lopen. Die instelling zit diep bij de Rode Duivel en blijkt al van jongs af aan deel uit te maken van zijn spel. Ook bij Anderlecht was dat al het geval, toch?

Waar veel jonge voetballers dromen van doelpunten en individuele acties, keek Lavia vooral naar wat het beste was voor zijn ploeg. Ook wanneer hij zelf kon afwerken, zocht hij vaak nog een medespeler. "Nee, ik denk dat ik dat altijd al heb gehad", vertelde hij. "Ik herinner me dat we, toen ik tien of elf jaar was, wedstrijden speelden. Soms kon ik zelf trappen, maar dan zocht ik toch nog naar die extra pass."

Scoren was voor de middenvelder nooit het hoofddoel. Hij haalde meer voldoening uit een ploegmaat die dankzij zijn pass kon juichen. "Eerlijk: scoren interesseerde mij niet echt. Ik gaf liever de bal af, de andere scoort en iedereen is blij. Mensen rondom mij zeiden soms: ‘Je mag ook af en toe zelf trappen.’ Maar ik weet niet... Voor mij voelde dat gewoon normaal aan. Het is wie ik ben."

De reflex richting de assist voor Lavia en de periode bij RSC Anderlecht

Die reflex is volgens Lavia nooit verdwenen. "Ook nu heb ik dat nog altijd. Ik denk dat het gewoon natuurlijk is en dat ik het altijd al in mij heb gehad." Voor zijn doorbraak in het buitenland genoot Lavia zijn jeugdopleiding bij Anderlecht. De jaren bij paars-wit vormden hem niet alleen als voetballer, maar ook als persoon.

"Dat was de belangrijkste periode van mijn opleiding", aldus Lavia bij PlaySports. "Ik heb nog altijd contact met veel jongens uit de ploeg van mijn tweede jaar op de academie. Dat zegt veel over hoe hecht we toen waren. Daar ben ik echt heel blij om." De band met Anderlecht blijft dus sterk voor de Rode Duivel, die in zijn jeugd in Neerpede leerde dat een collectief vaak meer waard is dan individuele statistieken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Chelsea
Roméo Lavia

Meer nieuws

Hoefkens zet kanttekening bij keuze Bruno: "Nog niet vaak gezien"

Hoefkens zet kanttekening bij keuze Bruno: "Nog niet vaak gezien"

08:00
7
OH Leuven is klaar voor clash in Champions League

OH Leuven is klaar voor clash in Champions League

10:30
Transferrecord voor Tresoldi? Zo dichtbij was het volgens de spits zelf ... en wat nu?

Transferrecord voor Tresoldi? Zo dichtbij was het volgens de spits zelf ... en wat nu?

11:30
Live. Transfernieuws 23/9: Blessin heeft nieuwe club

Live. Transfernieuws 23/9: Blessin heeft nieuwe club

11:45
Welk wit konijn tovert Mark van Bommel uit zijn hoed bij Rode Duivels?

Welk wit konijn tovert Mark van Bommel uit zijn hoed bij Rode Duivels?

11:00
LIVE - Interlandbreak: De Bruyne spreekt, zorgen om Dolberg

LIVE - Interlandbreak: De Bruyne spreekt, zorgen om Dolberg

10:45
Danylo Sikan doet boekje open over eerste weken bij Anderlecht: "Ik was in shock!"

Danylo Sikan doet boekje open over eerste weken bij Anderlecht: "Ik was in shock!"

22:30
2
De nieuwe Evenepoel? Ex-speler Gent, Lokeren en Beveren maakt furore op WK

De nieuwe Evenepoel? Ex-speler Gent, Lokeren en Beveren maakt furore op WK

09:00
2
Coach De Meyer ziet duidelijk probleem bij STVV na nieuwe nederlaag

Coach De Meyer ziet duidelijk probleem bij STVV na nieuwe nederlaag

07:30
1
'Belgische clubs gaan strijd aan voor Australisch toptalent'

'Belgische clubs gaan strijd aan voor Australisch toptalent'

08:30
Anderlecht zet stadionplannen in koelkast: Michael Verschueren legt uit waarom

Anderlecht zet stadionplannen in koelkast: Michael Verschueren legt uit waarom

21:00
Club Brugge krijgt duidelijke deadline voor Ordóñez: timing wordt om deze twee redenen cruciaal

Club Brugge krijgt duidelijke deadline voor Ordóñez: timing wordt om deze twee redenen cruciaal

07:00
Westerlo-coach moest ingrijpen bij één van zijn uitblinkers: "Tegen zichzelf beschermen"

Westerlo-coach moest ingrijpen bij één van zijn uitblinkers: "Tegen zichzelf beschermen"

06:15
Lommel wil snel einde maken aan pijnlijke reeks: "Dat is niet acceptabel"

Lommel wil snel einde maken aan pijnlijke reeks: "Dat is niet acceptabel"

06:15
RECONSTRUCTIE: KBVB hielp Fenerbahçe overtuigen om voor Romelu Lukaku te kiezen

RECONSTRUCTIE: KBVB hielp Fenerbahçe overtuigen om voor Romelu Lukaku te kiezen

23:00
'STVV heeft Ito nog steeds niet (opnieuw) beet en kreeg concurrentie van... KAA Gent'

'STVV heeft Ito nog steeds niet (opnieuw) beet en kreeg concurrentie van... KAA Gent'

22:00
1
Courtois blijft bij Real Madrid en verklapt opvallend plan voor na zijn carrière

Courtois blijft bij Real Madrid en verklapt opvallend plan voor na zijn carrière

21:40
"Ik had liever verder gedaan": niet elke JPL-trainer zat te wachten op een interlandbreak

"Ik had liever verder gedaan": niet elke JPL-trainer zat te wachten op een interlandbreak

20:15
Wesley Sonck haalt uit naar VAR na Anderlecht-Zulte Waregem

Wesley Sonck haalt uit naar VAR na Anderlecht-Zulte Waregem

16:30
Totti onthult opvallende comeback-aanbiedingen: “Fabregas en Gilardino wilden me overtuigen”

Totti onthult opvallende comeback-aanbiedingen: “Fabregas en Gilardino wilden me overtuigen”

21:20
Carlos Forbs: hoe Ivan Leko al zijn 'mankementen' van bij City en Ajax oploste

Carlos Forbs: hoe Ivan Leko al zijn 'mankementen' van bij City en Ajax oploste

20:40
1
Anderlecht creëerde zelf een probleem met zijn transferpolitiek, waardoor Stroeykens opnieuw belangrijk wordt

Anderlecht creëerde zelf een probleem met zijn transferpolitiek, waardoor Stroeykens opnieuw belangrijk wordt

18:30
6
"Geen structuur, geen drive”: Marc Degryse fileert crisis bij KRC Genk

"Geen structuur, geen drive”: Marc Degryse fileert crisis bij KRC Genk

20:00
8
'Liverpool maakt Frenkie de Jong absolute prioriteit: Barça plakt stevig prijskaartje op Nederlander'

'Liverpool maakt Frenkie de Jong absolute prioriteit: Barça plakt stevig prijskaartje op Nederlander'

20:20
1
Kan Haaland voor 150 miljoen euro weg bij Manchester City? Dit weten we over zijn mysterieuze clausule

Kan Haaland voor 150 miljoen euro weg bij Manchester City? Dit weten we over zijn mysterieuze clausule

19:20
Grote stoelendans bij de KBVB is (zo goed als) rond: Mannaert wordt CEO, Mignolet krijgt opvallende promotie

Grote stoelendans bij de KBVB is (zo goed als) rond: Mannaert wordt CEO, Mignolet krijgt opvallende promotie

19:40
1
Stijn Stijnen haalt uit naar staf van KV Kortrijk

Stijn Stijnen haalt uit naar staf van KV Kortrijk

19:00
3
Peter Vandenbempt haalt de loftrompet boven voor Anderlecht

Peter Vandenbempt haalt de loftrompet boven voor Anderlecht

14:00
Hein Vanhaezebrouck ziet problemen bij Genk, Antwerp én Standard

Hein Vanhaezebrouck ziet problemen bij Genk, Antwerp én Standard

18:00
6
Kevin De Bruyne ziet snel wat Van Bommel wil veranderen bij Rode Duivels

Kevin De Bruyne ziet snel wat Van Bommel wil veranderen bij Rode Duivels

17:30
3
Grootste verrassing in selectie Rode Duivels: "Ik werd nooit goed genoeg geacht"

Grootste verrassing in selectie Rode Duivels: "Ik werd nooit goed genoeg geacht"

17:00
1
Challenger Pro League-club klopt Union SG in oefenmatch

Challenger Pro League-club klopt Union SG in oefenmatch

15:30
1
Kevin De Bruyne maakt toekomst bij Rode Duivels duidelijk met deze uitspraken

Kevin De Bruyne maakt toekomst bij Rode Duivels duidelijk met deze uitspraken

16:00
Senne Lammens onder vergrootglas bij Manchester United én de Duivels: ondankbare eer

Senne Lammens onder vergrootglas bij Manchester United én de Duivels: ondankbare eer

14:00
2
Kevin De Bruyne ziet zijn rol bij België veranderen na gesprek met Van Bommel

Kevin De Bruyne ziet zijn rol bij België veranderen na gesprek met Van Bommel

15:00
OGC Nice neemt opvallende beslissing rond Axel Witsel

OGC Nice neemt opvallende beslissing rond Axel Witsel

14:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

pief pief over Hoefkens zet kanttekening bij keuze Bruno: "Nog niet vaak gezien" Siver Siver over "Geen structuur, geen drive”: Marc Degryse fileert crisis bij KRC Genk Borak Borak over Anderlecht creëerde zelf een probleem met zijn transferpolitiek, waardoor Stroeykens opnieuw belangrijk wordt Stigo12 Stigo12 over 'Liverpool maakt Frenkie de Jong absolute prioriteit: Barça plakt stevig prijskaartje op Nederlander' Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Coach De Meyer ziet duidelijk probleem bij STVV na nieuwe nederlaag wilmabar123 wilmabar123 over Carlos Forbs: hoe Ivan Leko al zijn 'mankementen' van bij City en Ajax oploste Hairfusion Hairfusion over De nieuwe Evenepoel? Ex-speler Gent, Lokeren en Beveren maakt furore op WK FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Groen licht voor nieuw stadion in België: acht miljoen euro steun toegekend André Coenen André Coenen over Hein Vanhaezebrouck ziet problemen bij Genk, Antwerp én Standard Alphonse Sclessin Alphonse Sclessin over Probleem voor paars-wit? Verschueren laat zich uit over terugkeer Lukaku naar Anderlecht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved