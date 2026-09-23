Live. Transfernieuws 23/9: Alaba versiert toptransfer

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Live. Transfernieuws 23/9: Alaba versiert toptransfer
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Aernout Van Lindt

Dan toch (eindelijk?) het ontslag voor Higuain

MLS-club Columbus Crew heeft Federico Higuain, de coach van het tweede team, ontslagen nadat hij vorige maand een seksistische opmerking gemaakt had tegen een vrouwelijke scheidsrechter. Het is vooral opvallend dat het een maand heeft geduurd voor die beslissing werd genomen.

"Vergeet niet, dit is een mannenspel". Dat waren de woorden exact een maand geleden van Higuain tegen een vrouwelijke scheidsrechter. De club heeft nu laten weten dat dergelijk gedrag niet past bij hoe ze als club denken of zijn. "Dit strookt niet met de waarden en standaarden van onze club." Waarvan akte - eindelijk.

Aernout Van Lindt

Enzo Le Fee langer vastgelegd door Sunderland

Enzo Le Fee heeft een nieuw contract getekend bij Sunderland. Daarmee blijft hij tot liefst 2031 verbonden aan de club. En daar zijn ze bij het team uiteraard enorm blij mee, want zij geloven enorm in de toekomst van de speler.

"Enzo is een zeer belangrijke speler voor ons, maar ook een belangrijk persoon binnen onze groep. Hij beschikt over kwaliteit, intelligentie en persoonlijkheid, maar wat we net zo belangrijk vinden, is zijn bescheidenheid en de manier waarop hij Sunderland elke dag vertegenwoordigt", is Technisch directeur Florent Ghisolfi van Sunderland in de wolken. 

Aernout Van Lindt

Christian Eriksen verlaat VfL. Wolfsburg met onmiddellijke ingang. "VfL en Christian zijn in onderling overleg overeengekomen zijn contract voortijdig te beëindigen. Het is voor hem op dit moment belangrijk om dichter bij zijn familie in Denemarken te zijn."

"Bedankt voor je tijd in het groen-wit en veel succes, Christian!", aldus de Duitsers in een persbericht dat werd gedeeld via de sociale media. Daarmee is er een einde gekomen aan de verbintenis tussen Wolfsburg en Eriksen. Dat einde lag al even in de pijplijn, maar nu is er dus veel meer duiding gegeven bij de beslissing om niet langer met elkaar door te gaan.

Aernout Van Lindt

Alaba heeft een toptransfer helemaal beet

David Alaba is onderweg naar Italië; hij landt daar nu om zijn contract als nieuwe speler van Udinese te ondertekenen. Alaba tekent bij Udinese na het doorlopen van de medische keuring en de daaropvolgende formele stappen. 

De Italiaanse club heeft het exclusieve bericht inmiddels bevestigd. Dat laat toch alvast Fabrizio Romano weten. En daarmee zou er een einde komen aan een lange soap over Alaba, die de voorbije weken en maanden al meermaals aan een toptransfer werd gelinkt. In Italië kan hij nu opnieuw naar zijn beste vorm proberen toe te groeien. De deal zal snel geofficialiseerd worden.

Aernout Van Lindt

Blessin heeft nieuwe club gevonden

Alexander Blessin heeft een nieuwe werkgever gevonden. De voormalige trainer van Union Saint-Gilloise en Oostende gaat aan de slag bij Borussia Mönchengladbach, waar hij een contract tot 2028 ondertekende.

Blessin stond slechts één seizoen aan het roer bij Union Saint-Gilloise. Nadien besloot de Duitse coach België te verlaten om dichter bij zijn vrouw te zijn, nadat zij een ruggenmerginfarct – een vorm van beroerte – had gekregen.

Stevige opdracht voor Blessin in Duitsland

Bij Borussia Mönchengladbach wacht Blessin een stevige opdracht. De traditieclub kende een teleurstellende competitiestart en eindigde vorig seizoen slechts als twaalfde in de Bundesliga. De ex-trainer van Union moet de ploeg opnieuw richting het linkerrijtje loodsen.

Woensdag om 13.30 uur geeft Blessin zijn eerste persconferentie als trainer van Borussia. Daarin zal hij toelichten hoe hij zijn nieuwe team wil laten spelen. De persconferentie is volgens de club gratis live te volgen via de FohlenApp en FohlenTV, mits supporters inloggen met hun Borussia-account.

'Belgische clubs gaan strijd aan voor Australisch toptalent'

Hebt u al gehoord van Haine Eames? Als dat nog niet het geval is, dan zou dat de komende weken of maanden wel eens snel kunnen veranderen. Belgische ploegen willen er de Australische sensatie namelijk heel graag bij hebben. Een aanbod uit de MLS werd al geweigerd en Europa zou wel eens de volgende bestemming kunnen worden voor Haine Eames. (Lees meer)

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

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