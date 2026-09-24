Hij wees Anderlecht af, enkele weken later zit Barcelona voor hem op de tribune

RSC Anderlecht liep afgelopen zomer een opvallend transferdoelwit mis. Paars-wit probeerde Bo Hegland naar Brussel te halen, maar de 22-jarige Noor koos ervoor om bij Djurgårdens IF te blijven. Enkele weken later lijkt die beslissing zijn marktwaarde alleen maar verder te hebben opgedreven.

Hegland is bezig aan een uitstekend seizoen in Zweden. Na 22 competitiewedstrijden staat de offensieve middenvelder op acht doelpunten en vijftien assists. Met die vijftien beslissende passes evenaarde hij het record voor het hoogste aantal assists in één Allsvenskan-seizoen.

Volgens de Zweedse krant Expressen zat er tijdens de 2-0-zege van Djurgården tegen GAIS zelfs een scout van FC Barcelona op de tribune, specifiek om Hegland te bekijken. Uitgerekend die avond leverde de Noor opnieuw: hij gaf de assist voor de openingstreffer en maakte zelf de 2-0.

Anderlecht kreeg nul op het rekest

De Brusselaars hadden eerder nochtans concrete plannen met Hegland. Aan het einde van de zomermercato zou Anderlecht hem een aanbod hebben gedaan, maar de middenvelder bedankte daarvoor. Hij wilde zijn seizoen bij Djurgården afmaken en benadrukte nadien dat zijn focus volledig bij de Zweedse club lag.

Dat blijkt voorlopig een succesvolle keuze. Tegen GAIS bracht zijn vijftiende assist hem naast het Allsvenskan-record van Magnus Wolff Eikrem, waarna hij zelf ook nog scoorde. Hegland groeide zo uit tot een van de absolute smaakmakers van de competitie.

Barcelona kijkt mee

De belangstelling beperkt zich intussen niet tot Barcelona. Ook Newcastle United werd de voorbije maanden al aan de Noor gelinkt. Zijn ontwikkeling zorgt er dus voor dat de concurrentie alleen maar groter wordt.





Djurgården hoeft hem bovendien niet meteen te verkopen. Hegland kwam in de zomer van 2025 over van Moss en tekende toen een contract tot eind 2029. De Zweedse club haalde hem destijds binnen als offensieve middenvelder met veel creativiteit en ziet dat vertrouwen nu volledig beloond.

Anderlecht greep afgelopen zomer naast Hegland. Enkele weken later blijkt waarom zijn naam zo hoog op het verlanglijstje stond.