Maakte Club Brugge de juiste beslissing? CIES komt met hallucinante bedragen naar buiten

Club Brugge besloot deze zomer om koste wat het kost Nicolo Tresoldi in huis te willen houden. En als we de data van het CIES mogen geloven is dat misschien wel een bijzonder interessante deal gebleken. De aanvaller zou ondertussen meer dan zestig(!) miljoen euro waard moeten zijn.

Het was een hete transferzomer op Jan Breydel. En ei zo na was het zelfs nog véél en véél heter geworden. Ook Nicolo Tresoldi stond namelijk dicht bij een transfer. Dat heeft hij nu ook zelf toegegeven aan de Duitse pers tijdens de interlandbreak. Maar mogelijk wordt het volgend jaar nog veel heter.

Nicolo Tresoldi van Club Brugge mocht afgelopen zomer niet weg bij blauw-zwart, tegen geen enkele prijs. Bart Verhaeghe was een paar maanden geleden binnenskamers nog héél duidelijk geweest. En toch waren er veel geïnteresseerden.

Club Brugge weigerde een bod van 35 miljoen euro op Nicolo Tresoldi

AS Roma deed een bod van 35(!) miljoen euro, maar kreeg nee op het rekest. Roma duwde vervolgens niet door, maar met Manchester United en Barcelona kwamen er twee nieuwe gegadigden die het meenden. En ook vanuit Turkije was er interesse.

"Er was interesse van verschillende clubs", aldus de spits daarover nu tijdens de interlandbreak. "Ook van topclubs uit Europa. Een vertrek was dichtbij, maar uiteindelijk was er iets dat niet klopte." Ook de teams moeten eruit kunnen komen en dat gebeurde dus niet.

Nicolo Tresoldi is ondertussen meer dan 60 miljoen euro waard volgens het CIES

De marktwaarde van de 21-jarige Italiaanse Duitser (of Duitse Italiaan) is momenteel zo'n 25 miljoen euro. Toch als we Transfermarkt mogen geloven, want er zijn ook andere bronnen. Het CIES heeft nu zelfs uitgepakt met hallucinante cijfers.



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Dat de Italiaan nog drie jaar contract heeft, wil natuurlijk ook zeggen dat de Bruggelingen geen haast hebben bij een verkoop en dus heel sterk staan in de onderhandelingen. Daardoor kan de prijs ook bijzonder hoog oplopen voor Tresoldi.

Volgens het CIES zou hij op dit moment een transferwaarde hebben van 61,5 miljoen euro. Dat is natuurlijk een indicatie en geen zekerheid voor Bart Verhaeghe & co, maar het is wel een stevige indicatie. Niemand komt in de buurt binnen de Jupiler Pro League.

Met Carlos Forbs (51,1 miljoen euro), Joel Ordonez (50,4 miljoen euro) en Joaquin Seys (39,6 miljoen euro) zit Club Brugge in het algemeen op heel wat goud. De eerste niet-Bruggelinge is Matte Smets op de vijfde plaats met een marktwaarde van 30,3 miljoen euro.

Club Brugge hofleverancier qua marktwaardes

Van de Perre, Cvetkovic en Zorgane zitten ook in de top-10, net als Diakhon en Virgili. Daardoor zitten er dus zes van Club Brugge in de top-10. Als we kijken naar heel Europa, dan doen er ook weinig beter dan Tresoldi als we de vijf grootste competities even links laten liggen.

Met Froholdt, Pavlidis en Luis Suarez zijn het de Portugese teams die het grootste goud in handen hebben, daarna volgt al Tresoldi. Een goede beslissing dus mogelijk van Club Brugge om hem nog niet te verkopen, want na nog een seizoen in de Champions League en Jupiler Pro League lijkt de waarde zeker niet kleiner te gaan worden.