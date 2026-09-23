Transferrecord voor Tresoldi? Zo dichtbij was het volgens de spits zelf ... en wat nu?

Het was een hete transferzomer op Jan Breydel. En ei zo na was het zelfs nog véél en véél heter geworden. Ook Nicolo Tresoldi stond namelijk dicht bij een transfer. Dat heeft hij nu ook zelf toegegeven aan de Duitse pers tijdens de interlandbreak. Al ziet hij het afspringen van de deal niet als een groot probleem of ontgoocheling.

Nicolo Tresoldi van Club Brugge mocht afgelopen zomer niet weg bij blauw-zwart, tegen geen enkele prijs. Bart Verhaeghe was een paar maanden geleden binnenskamers nog héél duidelijk geweest. Nicolo Tresoldi mag in de zomer van 2026 niét vertrekken.

Een geïnteresseerde club zou met een héél straf bod moeten komen om de voorzitter van Club Brugge te overtuigen. De Belgische landskampioen rekent op Tresoldi om het elftal dit seizoen op sleeptouw te nemen. Daarnaast had blauw-zwart de centen simpelweg niet nodig. De bankrekening kleurt héél groen door alle deals die ze ondertussen deden.

Club Brugge haalde deze zomer meer dan 80 miljoen euro (!) op

De uitgaande transfers van Christos Tzolis, Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika, Jesse Bisiwu, Zaid Romero en Shandre Campbell zitten daar voor het één en ander tussen. Club Brugge haalde tijdens deze zomermercato meer dan 80 miljoen euro op.

Aan uitgaande zijde hebben ze ondertussen ook al meer dan 40 miljoen euro uitgegeven. Maar er is dus nog overschot. En ondanks een persoonlijk akkoord met AS Roma gingen ze niet akkoord met een deal rond de 35 miljoen euro. En ook voor meer zou het niet gaan gebeuren ...

AS Roma, Manchester United, Barcelona, ... Deal kwam er niet

Veel clubs waagden nochtans hun kans afgelopen zomer. Een bod van zo'n 35 miljoen euro simpelweg kunnen weigeren? Dat is naar Belgische normen ongezien. Roma duwde niet door, maar met Manchester United en Barcelona kwamen er twee nieuwe gegadigden die het meenden. En ook vanuit Turkije was er interesse.





Hier en daar werd gedacht of gehoopt dat er voor 45 of maximaal 50 miljoen euro wél zou kunnen worden gesproken over een transfer. Ook met Barcelona vond Tresoldi volgens de Spaanse pers een persoonlijk akkoord, maar ook daar vonden de clubs geen overeenkomst.

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De uitgaande transfer van Christos Tzolis naar Arsenal FC was er eentje voor de geschiedenisboeken. The Gunners betaalden veertig miljoen euro voor de Griekse flankaanvaller. Zo'n bedrag was nog nooit eerder neergeteld voor een speler uit de Jupiler Pro League. De kans dat er voor Tresoldi binnenkort nog dieper in de buidel zal worden getast? Die kans is zeker realistisch.

Tresoldi liep absolute topclub maar nipt mis

Tresoldi zelf heeft ondertussen toegegeven aan de Duitse pers dat een deal wel degelijk dichtbij was afgelopen zomer. "Er was interesse van verschillende clubs", aldus de spits. "Ook van topclubs uit Europa. Een vertrek was dichtbij, maar uiteindelijk was er iets dat niet klopte."

"Niet enkel de speler moet akkoord zijn, ook de clubs moeten er samen uitkomen. Dat is niet gebeurd. Ik zie dit niet als een ontgoocheling, maar als een bevestiging dat ik goed bezig ben en zo verder moet doen." Of er garanties zijn gegeven dat Tresoldi volgende zomer bij een goed bod wél weg mag? Dat is nog niet geweten, maar het lijkt er minstens wel op. En dan sneuvelt het record misschien opnieuw.