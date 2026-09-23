Transferrecord voor Tresoldi? Zo dichtbij was het volgens de spits zelf ... en wat nu?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Transferrecord voor Tresoldi? Zo dichtbij was het volgens de spits zelf ... en wat nu?
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Het was een hete transferzomer op Jan Breydel. En ei zo na was het zelfs nog véél en véél heter geworden. Ook Nicolo Tresoldi stond namelijk dicht bij een transfer. Dat heeft hij nu ook zelf toegegeven aan de Duitse pers tijdens de interlandbreak. Al ziet hij het afspringen van de deal niet als een groot probleem of ontgoocheling.

Nicolo Tresoldi van Club Brugge mocht afgelopen zomer niet weg bij blauw-zwart, tegen geen enkele prijs. Bart Verhaeghe was een paar maanden geleden binnenskamers nog héél duidelijk geweest. Nicolo Tresoldi mag in de zomer van 2026 niét vertrekken.

Een geïnteresseerde club zou met een héél straf bod moeten komen om de voorzitter van Club Brugge te overtuigen. De Belgische landskampioen rekent op Tresoldi om het elftal dit seizoen op sleeptouw te nemen. Daarnaast had blauw-zwart de centen simpelweg niet nodig. De bankrekening kleurt héél groen door alle deals die ze ondertussen deden.

Club Brugge haalde deze zomer meer dan 80 miljoen euro (!) op

De uitgaande transfers van Christos Tzolis, Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika, Jesse Bisiwu, Zaid Romero en Shandre Campbell zitten daar voor het één en ander tussen. Club Brugge haalde tijdens deze zomermercato meer dan 80 miljoen euro op.

Aan uitgaande zijde hebben ze ondertussen ook al meer dan 40 miljoen euro uitgegeven. Maar er is dus nog overschot. En ondanks een persoonlijk akkoord met AS Roma gingen ze niet akkoord met een deal rond de 35 miljoen euro. En ook voor meer zou het niet gaan gebeuren ...

AS Roma, Manchester United, Barcelona, ... Deal kwam er niet

Veel clubs waagden nochtans hun kans afgelopen zomer. Een bod van zo'n 35 miljoen euro simpelweg kunnen weigeren? Dat is naar Belgische normen ongezien. Roma duwde niet door, maar met Manchester United en Barcelona kwamen er twee nieuwe gegadigden die het meenden. En ook vanuit Turkije was er interesse.

Hier en daar werd gedacht of gehoopt dat er voor 45 of maximaal 50 miljoen euro wél zou kunnen worden gesproken over een transfer. Ook met Barcelona vond Tresoldi volgens de Spaanse pers een persoonlijk akkoord, maar ook daar vonden de clubs geen overeenkomst.

Vanaken Hans - Tresoldi Nicolò
© photonews

De uitgaande transfer van Christos Tzolis naar Arsenal FC was er eentje voor de geschiedenisboeken. The Gunners betaalden veertig miljoen euro voor de Griekse flankaanvaller. Zo'n bedrag was nog nooit eerder neergeteld voor een speler uit de Jupiler Pro League. De kans dat er voor Tresoldi binnenkort nog dieper in de buidel zal worden getast? Die kans is zeker realistisch.

Tresoldi liep absolute topclub maar nipt mis

Tresoldi zelf heeft ondertussen toegegeven aan de Duitse pers dat een deal wel degelijk dichtbij was afgelopen zomer. "Er was interesse van verschillende clubs", aldus de spits. "Ook van topclubs uit Europa. Een vertrek was dichtbij, maar uiteindelijk was er iets dat niet klopte."

"Niet enkel de speler moet akkoord zijn, ook de clubs moeten er samen uitkomen. Dat is niet gebeurd. Ik zie dit niet als een ontgoocheling, maar als een bevestiging dat ik goed bezig ben en zo verder moet doen." Of er garanties zijn gegeven dat Tresoldi volgende zomer bij een goed bod wél weg mag? Dat is nog niet geweten, maar het lijkt er minstens wel op. En dan sneuvelt het record misschien opnieuw.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Manchester United
Nicolò Tresoldi

Meer nieuws

Club Brugge krijgt duidelijke deadline voor Ordóñez: timing wordt om deze twee redenen cruciaal

Club Brugge krijgt duidelijke deadline voor Ordóñez: timing wordt om deze twee redenen cruciaal

07:00
Live. Transfernieuws 23/9: Blessin heeft nieuwe club

Live. Transfernieuws 23/9: Blessin heeft nieuwe club

11:45
De Anderlecht-connectie van 'nieuwe' Rode Duivel is nog steeds groot

De Anderlecht-connectie van 'nieuwe' Rode Duivel is nog steeds groot

10:00
OH Leuven is klaar voor clash in Champions League

OH Leuven is klaar voor clash in Champions League

10:30
Welk wit konijn tovert Mark van Bommel uit zijn hoed bij Rode Duivels?

Welk wit konijn tovert Mark van Bommel uit zijn hoed bij Rode Duivels?

11:00
LIVE - Interlandbreak: De Bruyne spreekt, zorgen om Dolberg

LIVE - Interlandbreak: De Bruyne spreekt, zorgen om Dolberg

10:45
De nieuwe Evenepoel? Ex-speler Gent, Lokeren en Beveren maakt furore op WK

De nieuwe Evenepoel? Ex-speler Gent, Lokeren en Beveren maakt furore op WK

09:00
2
Hoefkens zet kanttekening bij keuze Bruno: "Nog niet vaak gezien"

Hoefkens zet kanttekening bij keuze Bruno: "Nog niet vaak gezien"

08:00
7
Coach De Meyer ziet duidelijk probleem bij STVV na nieuwe nederlaag

Coach De Meyer ziet duidelijk probleem bij STVV na nieuwe nederlaag

07:30
1
'Belgische clubs gaan strijd aan voor Australisch toptalent'

'Belgische clubs gaan strijd aan voor Australisch toptalent'

08:30
Westerlo-coach moest ingrijpen bij één van zijn uitblinkers: "Tegen zichzelf beschermen"

Westerlo-coach moest ingrijpen bij één van zijn uitblinkers: "Tegen zichzelf beschermen"

06:15
Lommel wil snel einde maken aan pijnlijke reeks: "Dat is niet acceptabel"

Lommel wil snel einde maken aan pijnlijke reeks: "Dat is niet acceptabel"

06:15
'Liverpool maakt Frenkie de Jong absolute prioriteit: Barça plakt stevig prijskaartje op Nederlander'

'Liverpool maakt Frenkie de Jong absolute prioriteit: Barça plakt stevig prijskaartje op Nederlander'

20:20
1
'STVV heeft Ito nog steeds niet (opnieuw) beet en kreeg concurrentie van... KAA Gent'

'STVV heeft Ito nog steeds niet (opnieuw) beet en kreeg concurrentie van... KAA Gent'

22:00
1
Totti onthult opvallende comeback-aanbiedingen: “Fabregas en Gilardino wilden me overtuigen”

Totti onthult opvallende comeback-aanbiedingen: “Fabregas en Gilardino wilden me overtuigen”

21:20
Danylo Sikan doet boekje open over eerste weken bij Anderlecht: "Ik was in shock!"

Danylo Sikan doet boekje open over eerste weken bij Anderlecht: "Ik was in shock!"

22:30
2
Carlos Forbs: hoe Ivan Leko al zijn 'mankementen' van bij City en Ajax oploste

Carlos Forbs: hoe Ivan Leko al zijn 'mankementen' van bij City en Ajax oploste

20:40
1
RECONSTRUCTIE: KBVB hielp Fenerbahçe overtuigen om voor Romelu Lukaku te kiezen

RECONSTRUCTIE: KBVB hielp Fenerbahçe overtuigen om voor Romelu Lukaku te kiezen

23:00
Courtois blijft bij Real Madrid en verklapt opvallend plan voor na zijn carrière

Courtois blijft bij Real Madrid en verklapt opvallend plan voor na zijn carrière

21:40
Anderlecht zet stadionplannen in koelkast: Michael Verschueren legt uit waarom

Anderlecht zet stadionplannen in koelkast: Michael Verschueren legt uit waarom

21:00
"Ik had liever verder gedaan": niet elke JPL-trainer zat te wachten op een interlandbreak

"Ik had liever verder gedaan": niet elke JPL-trainer zat te wachten op een interlandbreak

20:15
Kan Haaland voor 150 miljoen euro weg bij Manchester City? Dit weten we over zijn mysterieuze clausule

Kan Haaland voor 150 miljoen euro weg bij Manchester City? Dit weten we over zijn mysterieuze clausule

19:20
"Geen structuur, geen drive”: Marc Degryse fileert crisis bij KRC Genk

"Geen structuur, geen drive”: Marc Degryse fileert crisis bij KRC Genk

20:00
9
Grote stoelendans bij de KBVB is (zo goed als) rond: Mannaert wordt CEO, Mignolet krijgt opvallende promotie

Grote stoelendans bij de KBVB is (zo goed als) rond: Mannaert wordt CEO, Mignolet krijgt opvallende promotie

19:40
1
Stijn Stijnen haalt uit naar staf van KV Kortrijk

Stijn Stijnen haalt uit naar staf van KV Kortrijk

19:00
3
Anderlecht creëerde zelf een probleem met zijn transferpolitiek, waardoor Stroeykens opnieuw belangrijk wordt

Anderlecht creëerde zelf een probleem met zijn transferpolitiek, waardoor Stroeykens opnieuw belangrijk wordt

18:30
6
Hein Vanhaezebrouck ziet problemen bij Genk, Antwerp én Standard

Hein Vanhaezebrouck ziet problemen bij Genk, Antwerp én Standard

18:00
6
Kevin De Bruyne ziet snel wat Van Bommel wil veranderen bij Rode Duivels

Kevin De Bruyne ziet snel wat Van Bommel wil veranderen bij Rode Duivels

17:30
3
Wesley Sonck haalt uit naar VAR na Anderlecht-Zulte Waregem

Wesley Sonck haalt uit naar VAR na Anderlecht-Zulte Waregem

16:30
Grootste verrassing in selectie Rode Duivels: "Ik werd nooit goed genoeg geacht"

Grootste verrassing in selectie Rode Duivels: "Ik werd nooit goed genoeg geacht"

17:00
1
Senne Lammens onder vergrootglas bij Manchester United én de Duivels: ondankbare eer

Senne Lammens onder vergrootglas bij Manchester United én de Duivels: ondankbare eer

14:00
2
Challenger Pro League-club klopt Union SG in oefenmatch

Challenger Pro League-club klopt Union SG in oefenmatch

15:30
1
Kevin De Bruyne maakt toekomst bij Rode Duivels duidelijk met deze uitspraken

Kevin De Bruyne maakt toekomst bij Rode Duivels duidelijk met deze uitspraken

16:00
Kevin De Bruyne ziet zijn rol bij België veranderen na gesprek met Van Bommel

Kevin De Bruyne ziet zijn rol bij België veranderen na gesprek met Van Bommel

15:00
OGC Nice neemt opvallende beslissing rond Axel Witsel

OGC Nice neemt opvallende beslissing rond Axel Witsel

14:30
Peter Vandenbempt haalt de loftrompet boven voor Anderlecht

Peter Vandenbempt haalt de loftrompet boven voor Anderlecht

14:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

pief pief over Hoefkens zet kanttekening bij keuze Bruno: "Nog niet vaak gezien" Siver Siver over "Geen structuur, geen drive”: Marc Degryse fileert crisis bij KRC Genk Borak Borak over Anderlecht creëerde zelf een probleem met zijn transferpolitiek, waardoor Stroeykens opnieuw belangrijk wordt Stigo12 Stigo12 over 'Liverpool maakt Frenkie de Jong absolute prioriteit: Barça plakt stevig prijskaartje op Nederlander' Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Coach De Meyer ziet duidelijk probleem bij STVV na nieuwe nederlaag wilmabar123 wilmabar123 over Carlos Forbs: hoe Ivan Leko al zijn 'mankementen' van bij City en Ajax oploste Hairfusion Hairfusion over De nieuwe Evenepoel? Ex-speler Gent, Lokeren en Beveren maakt furore op WK FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Groen licht voor nieuw stadion in België: acht miljoen euro steun toegekend André Coenen André Coenen over Hein Vanhaezebrouck ziet problemen bij Genk, Antwerp én Standard Alphonse Sclessin Alphonse Sclessin over Probleem voor paars-wit? Verschueren laat zich uit over terugkeer Lukaku naar Anderlecht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved