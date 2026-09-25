Zeer opvallende terugkeer in de maak bij Club Brugge?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Zeer opvallende terugkeer in de maak bij Club Brugge?
Foto: © photonews
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Bij Club Brugge was het deze zomer een héél pittige transferzomer. Onder meer Aleksander Stankovic werd voor heel wat miljoenen verkocht aan Internazionale. Daar heeft hij het nu moeilijk. En dus wenkt mogelijk een terugkeer, al wordt dat niet meteen makkelijk.

Internazionale haalde Stankovic afgelopen zomer terug naar Italië door de terugkoopclausule van 23 miljoen euro te activeren. De middenvelder tekende vervolgens een contract tot juni 2031. Diverse teams wilden hem deze zomer nog komen wegkapen in Milaan.

Daar ging Internazionale - ondanks aanbiedingen tot meer dan veertig miljoen euro - niet op in. Zij wilden hem graag een volwaardige kans aanbieden in Italië na een toch wel indrukwekkend seizoen bij Club Brugge - inclusief titel in de Jupiler Pro League.

Aleksandar Stankovic krijgt tot op heden weinig speelkansen bij Internazionale

Maar: tot dusver is er nog niet al te veel speeltijd voorzien voor Aleksandar Stankovic. Volgens La Gazzetta dello Sport is er bij Inter voorlopig geen paniek over zijn beperkte speeltijd. Dat toonaangevende medium lijkt dan ook aan te geven dat het een kwestie van tijd is.

Internazionale gelooft dan ook volop in de middenvelder, dus willen ze niet al te snel aan kapitaalsvernietiging gaan doen. Maar wat als er de komende maanden niet meer speelminuten in zitten voor Stankovic? Dan komt mogelijk Club Brugge opnieuw aan de horizon.

Kan Club Brugge gebruik maken van de problemen van Stankovic bij Internazionale?

Club Brugge zou namelijk kunnen profiteren van de zaak door hem op huurbasis opnieuw binnen te halen. De contacten tussen beide ploegen zijn goed, al zou het financiële van de zaak door het hoge loon voor Stankovic meteen roet in het eten kunnen gooien.

Lees ook... Van sterkhouder bij Club Brugge naar amper 15 minuten bij Inter: wat is er aan de hand met Stankovic?

In Milaan wordt gesproken over een mogelijke verhuur in januari van de 21-jarige Servische middenvelder Aleksandar Stankovic, zodat de voormalige speler van Club Brugge regelmatig aan spelen kan toekomen. In de zomer klopte onder meer Torino al op de deur. Als er geen speelkansen komen de komende maanden, dan zou Club Brugge wel degelijk kans maken volgens diverse Italiaanse kranten.

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Aleksandar Stankovic

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