Romeo Vermant over woelige transferzomer: "Ik ben niet de speler die op tafel zal kloppen"

Romeo Vermant geniet van de interlandbreak. De aanvaller van Club Brugge is eindelijk opnieuw beslissend. Het is dan wel bij Jong België, maar die lijn wil de spits doortrekken in het Jan Breydelstadion. En hij is opvallend open over zijn gemiste transfer en moeilijke competitiestart.

Romeo Vermant was vorig seizoen nog één van de smaakmakers bij Club Brugge én debuteerde zelfs bij de Rode Duivels. Die lijn kon de 22-jarige aanvaller de voorbije weken niet doortrekken.

Het jeugdproduct van blauw-zwart is ondertussen zijn basisplaats kwijt, kon dit seizoen nog niet scoren én moet opnieuw knokken bij Jong België.

Al moet het gezegd: de interlandbreak doet hem goed. Vermant was beslissend bij Jong België én wil die vorm meenemen naar het Jan Breydelstadion.

"Ik was mezelf een beetje kwijt", is Vermant opvallend open in Het Laatste Nieuws. "Daar zijn verschillende redenen voor. Het hielp niet dat ik bij Club Brugge amper heb gespeeld."

Die gemiste transfer heeft nu en dan eens door mijn hoofd gespookt

"Bij Jong België heb ik de kans gekregen op opnieuw op mezelf te komen én het spelplezier terug te vinden", gaat Vermant verder. "Dat wil ik nu meenemen naar Club Brugge."





Afgelopen zomer bood RC Strasbourg vijftien miljoen euro om Vermant naar de Ligue 1 te halen. Club Brugge hield het been stijf. En daar is meteen de tweede reden voor de mindere vorm?

Sowieso ben ik niet de speler die op zo'n moment op tafel gaat kloppen. Dat is aan mijn makelaar

"Die gemiste transfer heeft nu en dan eens door mijn hoofd gespookt", aldus de éénvoudig Rode Duivel. "Maar eigenlijk moet ik dat aan de kant laten."

"Ik zit bij Club Brugge en daar moet mijn focus liggen", gaat Vermant verder. "Sowieso ben ik niet de speler die op zo'n moment op tafel gaat kloppen. Dat is aan mijn makelaar."

Ketchupfles

Vermant heeft er echter alle vertrouwen in dat hij het Jan Breydelstadion de komende weken en maanden zal laten kirren van plezier. Voor de volledigheid: zijn laatste goal dateert van... zes april.

"Maar ik geloof in de theorie van de ketchupfles", grijnst de aanvaller. "En ik hoop nu vooral dat die fles héél snel zal opengaan." (knipoogt)