Romeo Vermant over woelige transferzomer: "Ik ben niet de speler die op tafel zal kloppen"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Romeo Vermant over woelige transferzomer: "Ik ben niet de speler die op tafel zal kloppen"
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Romeo Vermant geniet van de interlandbreak. De aanvaller van Club Brugge is eindelijk opnieuw beslissend. Het is dan wel bij Jong België, maar die lijn wil de spits doortrekken in het Jan Breydelstadion. En hij is opvallend open over zijn gemiste transfer en moeilijke competitiestart.

Romeo Vermant was vorig seizoen nog één van de smaakmakers bij Club Brugge én debuteerde zelfs bij de Rode Duivels. Die lijn kon de 22-jarige aanvaller de voorbije weken niet doortrekken. 

Het jeugdproduct van blauw-zwart is ondertussen zijn basisplaats kwijt, kon dit seizoen nog niet scoren én moet opnieuw knokken bij Jong België.

Vermant Romeo

Al moet het gezegd: de interlandbreak doet hem goed. Vermant was beslissend bij Jong België én wil die vorm meenemen naar het Jan Breydelstadion. 

"Ik was mezelf een beetje kwijt", is Vermant opvallend open in Het Laatste Nieuws. "Daar zijn verschillende redenen voor. Het hielp niet dat ik bij Club Brugge amper heb gespeeld."

Die gemiste transfer heeft nu en dan eens door mijn hoofd gespookt

Romeo Vermant

"Bij Jong België heb ik de kans gekregen op opnieuw op mezelf te komen én het spelplezier terug te vinden", gaat Vermant verder. "Dat wil ik nu meenemen naar Club Brugge."

Afgelopen zomer bood RC Strasbourg vijftien miljoen euro om Vermant naar de Ligue 1 te halen. Club Brugge hield het been stijf. En daar is meteen de tweede reden voor de mindere vorm?

Sowieso ben ik niet de speler die op zo'n moment op tafel gaat kloppen. Dat is aan mijn makelaar

Romeo Vermant

"Die gemiste transfer heeft nu en dan eens door mijn hoofd gespookt", aldus de éénvoudig Rode Duivel. "Maar eigenlijk moet ik dat aan de kant laten."

"Ik zit bij Club Brugge en daar moet mijn focus liggen", gaat Vermant verder. "Sowieso ben ik niet de speler die op zo'n moment op tafel gaat kloppen. Dat is aan mijn makelaar."

Ketchupfles

Vermant heeft er echter alle vertrouwen in dat hij het Jan Breydelstadion de komende weken en maanden zal laten kirren van plezier. Voor de volledigheid: zijn laatste goal dateert van... zes april.

"Maar ik geloof in de theorie van de ketchupfles", grijnst de aanvaller. "En ik hoop nu vooral dat die fles héél snel zal opengaan." (knipoogt)

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Strasbourg
Romeo Vermant

Meer nieuws

'Deze Europese grootmacht wil alles en iedereen te snel af zijn en gaat nu al plankgas voor Tresoldi'

'Deze Europese grootmacht wil alles en iedereen te snel af zijn en gaat nu al plankgas voor Tresoldi'

19:40
ONTHULD: 'Zinedine Zidane was keuze nummer één van Vincent Mannaert als bondscoach van de Rode Duivels'

ONTHULD: 'Zinedine Zidane was keuze nummer één van Vincent Mannaert als bondscoach van de Rode Duivels'

22:00
Cristiano Ronaldo is zijn iconische nummer zeven al kwijt na vertrek bij Portugal

Cristiano Ronaldo is zijn iconische nummer zeven al kwijt na vertrek bij Portugal

21:30
9
Olivier Deschacht reageert als door een wesp gestoken na de heisa rond zijn uitspraken over vrouwenvoetbal: "Ben ik daarom een monster?"

Olivier Deschacht reageert als door een wesp gestoken na de heisa rond zijn uitspraken over vrouwenvoetbal: "Ben ik daarom een monster?"

20:40
38
Van Crombrugge heeft nog steeds een contract bij Genk, maar durft dé problemen van de Limburgers te benoemen

Van Crombrugge heeft nog steeds een contract bij Genk, maar durft dé problemen van de Limburgers te benoemen

20:00
Verbruggen, Donnarumma of... Pickford? Bayern München zoekt opvolger voor Manuel Neuer

Verbruggen, Donnarumma of... Pickford? Bayern München zoekt opvolger voor Manuel Neuer

20:20
Buitenlandse interesse voor de speler die Verhaeghe per se wilde houden, maar heel weinig speelt Analyse

Buitenlandse interesse voor de speler die Verhaeghe per se wilde houden, maar heel weinig speelt

15:15
2
Haaland naar Real, Barça of Bayern? De strijd om de Noor barst los

Haaland naar Real, Barça of Bayern? De strijd om de Noor barst los

19:20
Supporters KV Diksmuide Oostende zijn het beu en komen met stevig statement

Supporters KV Diksmuide Oostende zijn het beu en komen met stevig statement

19:00
Langverwachte doorbraak voor SK Beveren na administratief gedoe

Langverwachte doorbraak voor SK Beveren na administratief gedoe

18:00
De cijfers zijn duidelijk: deze ploegen moeten vrezen voor degradatie

De cijfers zijn duidelijk: deze ploegen moeten vrezen voor degradatie

18:30
1
Rode Duivels voelen druk voor Turkije en Van Bommel draait er niet omheen

Rode Duivels voelen druk voor Turkije en Van Bommel draait er niet omheen

17:30
OFFICIEEL: Ex-smaakmaker Club Brugge heeft nieuwe uitdaging beet

OFFICIEEL: Ex-smaakmaker Club Brugge heeft nieuwe uitdaging beet

15:30
Ze vonden hem niet goed genoeg, maar Club Brugge veranderde alles

Ze vonden hem niet goed genoeg, maar Club Brugge veranderde alles

16:30
3
Mark Van Bommel verklapt al eerste wijziging in basiself Rode Duivels

Mark Van Bommel verklapt al eerste wijziging in basiself Rode Duivels

16:00
Van Bommel spreekt eerlijk over situatie rond Lukaku bij Rode Duivels

Van Bommel spreekt eerlijk over situatie rond Lukaku bij Rode Duivels

15:00
Goed nieuws voor Rode Duivels met oog op clash tegen Turkije

Goed nieuws voor Rode Duivels met oog op clash tegen Turkije

14:30
Meer uitleg bij opvallende functiewissel Stijn Stijnen bij Patro

Meer uitleg bij opvallende functiewissel Stijn Stijnen bij Patro

14:00
Anderlecht-deal op Grote Markt zorgt plots voor politieke heisa

Anderlecht-deal op Grote Markt zorgt plots voor politieke heisa

13:30
OH Leuven gaat op zoek naar nieuwe stunt bij PSG

OH Leuven gaat op zoek naar nieuwe stunt bij PSG

12:15
Courtois doorbreekt de stilte over pauze bij Rode Duivels en onthult gesprek met Van Bommel

Courtois doorbreekt de stilte over pauze bij Rode Duivels en onthult gesprek met Van Bommel

13:00
6
DONE DEAL: Standard haalt stevig uit met jeugdproduct RSC Anderlecht

DONE DEAL: Standard haalt stevig uit met jeugdproduct RSC Anderlecht

12:30
LIVE - Interlandbreak: Rode Duivels in uitverkocht Sclessin tegen Turkije

LIVE - Interlandbreak: Rode Duivels in uitverkocht Sclessin tegen Turkije

12:00
1
🎥 Mooie herinneringen, maar ook trauma's: Rode Duivels hebben iets om mee af te rekenen tegen Turkije Analyse

🎥 Mooie herinneringen, maar ook trauma's: Rode Duivels hebben iets om mee af te rekenen tegen Turkije

11:40
Wie is de nieuwe coach bij RSC Anderlecht?

Wie is de nieuwe coach bij RSC Anderlecht?

11:00
Stijn Stijnen heeft de knoop doorgehakt over zijn toekomst

Stijn Stijnen heeft de knoop doorgehakt over zijn toekomst

11:20
9
Dan toch nog gratis bekerwedstrijden op televisie? Op deze manier kan het wél

Dan toch nog gratis bekerwedstrijden op televisie? Op deze manier kan het wél

10:30
Live. Transfernieuws 1/10: STVV-youngster wekt nu al buitenlandse interesse

Live. Transfernieuws 1/10: STVV-youngster wekt nu al buitenlandse interesse

10:00
1
🎥 Straks ook hattrick in JPL? Club Brugge wrijft zich in de handen: Tresoldi keert weldra in bloedvorm terug

🎥 Straks ook hattrick in JPL? Club Brugge wrijft zich in de handen: Tresoldi keert weldra in bloedvorm terug

23:00
🎥 René van der Gijp & co rekenen af met Ruben van Gucht De derde helft

🎥 René van der Gijp & co rekenen af met Ruben van Gucht

09:30
Yves Leterme is formeel en hoopt op zware straffen voor Manchester City

Yves Leterme is formeel en hoopt op zware straffen voor Manchester City

09:00
41
Opvallend: Antwerp geeft deze speler plots nieuwe kans

Opvallend: Antwerp geeft deze speler plots nieuwe kans

08:00
2
Frank Boeckx met kritiek en knipoog naar Anderlecht: “Toen toch eens op het bureau …”

Frank Boeckx met kritiek en knipoog naar Anderlecht: “Toen toch eens op het bureau …”

07:30
Emotioneel moment komt eraan voor Obelgix als bekende Rode Duivels-supporter Interview

Emotioneel moment komt eraan voor Obelgix als bekende Rode Duivels-supporter

07:00
Andere Rode Duivels in actie tegen Turkije? Mark van Bommel voert wellicht verschillende wijzigingen door

Andere Rode Duivels in actie tegen Turkije? Mark van Bommel voert wellicht verschillende wijzigingen door

23:30
2
Zoveel meer dan een nieuwe opdoffer: dit is wel héél pijnlijk voor Gianni Infantino

Zoveel meer dan een nieuwe opdoffer: dit is wel héél pijnlijk voor Gianni Infantino

22:30
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 09/10 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 10/10 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 10/10 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 10/10 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 10/10 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 11/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over Uitspraken over vrouwenvoetbal in podcast Ongefilterd zorgen voor stevige rel FCB vo altijd FCB vo altijd over 📷 De Cat spoelt enorm moeilijke weken in Bundesliga door in … Anderlecht wilmabar123 wilmabar123 over 'Manchester City naar vierde klasse?' Andreas2962 Andreas2962 over "Interne aardbeving" bij Portugal: Ronaldo en bondscoach moeten crisis bezweren Frosties Frosties over Courtois doorbreekt de stilte over pauze bij Rode Duivels en onthult gesprek met Van Bommel Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Ze vonden hem niet goed genoeg, maar Club Brugge veranderde alles fanskb fanskb over De cijfers zijn duidelijk: deze ploegen moeten vrezen voor degradatie Jan Vercammen Jan Vercammen over Andere Rode Duivels in actie tegen Turkije? Mark van Bommel voert wellicht verschillende wijzigingen door Dog3 Dog3 over Zelfs Ruben Van Gucht komt af: KV Mechelen organiseert bijzonder evenement voor mishandelde Oekraïners Demogorgon Demogorgon over Buitenlandse interesse voor de speler die Verhaeghe per se wilde houden, maar heel weinig speelt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved