Wie is de nieuwe coach bij RSC Anderlecht?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Wie is de nieuwe coach bij RSC Anderlecht?
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht heeft uitgepakt met een stevige verrassing. Het haalde Karim Mokeddem in huis als nieuwe coach van de RSCA Futures. Hij moet het team opnieuw vlot trekken, nadat het onder Jelle Coen helemaal verkeerd liep in de Challenger Pro League dit seizoen.

Aernout Van Lindt

Wie is de nieuwe coach van RSC Anderlecht?

Mokeddem was de voorbije tien jaar een vertrouwd gezicht in de Franse National-competities. Eerder stond hij onder meer aan het roer bij Sochaux, US Orléans en Stade Briochin. Die clubs kwamen tijdens zijn passages uit op het derde of vierde Franse niveau.

Een kans in de Ligue 2 of Ligue 1 kreeg de geboren Lyonnais nooit. Nochtans wilde hij al langer de stap naar het profvoetbal zetten. Bij Anderlecht krijgt hij nu een uitdagende opdracht: jonge spelers beter maken, de doorstroming richting eerste ploeg ondersteunen én snel punten pakken met een team dat in degradatienood verkeert.

Ex-assistent Pierre Sage zag zijn ambitie van dichtbij

In Lyon kent Mokeddem een opvallende oud-medewerker: Pierre Sage. De huidige coach van Crystal Palace werkte in 2018-2019 als assistent onder Mokeddem bij AS Lyon-Duchère, voor hij via Olympique Lyon zelf zijn trainerscarrière naar een hoger niveau tilde.

Sage sprak tijdens het seizoen 2023-2024 uitgebreid over zijn voormalige hoofdcoach bij 13 heures foot.fr. “Karim is vastberaden om in het profvoetbal te coachen”, vertelde hij toen. “Hij is volhardend. Hij heeft zich bijvoorbeeld verschillende keren kandidaat gesteld voor het BEPF, het Franse diploma voor professionele trainers, voor hij werd toegelaten.”

“Hij wil leven van voetbal en weet waar hij heen wil: zo hoog mogelijk. Bij La Duchère behield hij nog zijn job als boekhouder bij een vereniging, omdat hij wist dat voetbal geen blijvende zekerheid biedt.”

Het etiket van ‘wijktrainer’

Dat Mokeddem ondanks zijn reputatie lange tijd niet hogerop raakte, had volgens Sage ook met zijn imago te maken. De trainer werkte onder meer in Les Minguettes en La Duchère, wijken in de regio Lyon met een uitgesproken volks karakter.

“Karim omschrijft zichzelf nog altijd als een coach die uit de diepste regionen van het amateurvoetbal komt”, aldus Sage. “Hij heeft een uitstekende reputatie. Waarom hij niet op een hoger niveau werkt? Misschien zal hij dat zelf niet zeggen, maar hij kreeg het etiket van wijktrainer opgeplakt.”

Via Orléans, Sochaux en Créteil probeerde Mokeddem dat beeld bij te stellen. Zijn transfer naar Neerpede wijst erop dat die inspanningen niet onopgemerkt zijn gebleven. Sibierski kiest voor een coach met ervaring in het ontwikkelen van spelers, maar ook met een uitgesproken persoonlijkheid.

Tactische ideeën en een menselijke aanpak

Volgens Pierre Sage is Mokeddem vooral sterk in zijn omgang met zijn spelers. “Hij staat zeer dicht bij hen en doet er alles aan om hen in de beste omstandigheden te laten werken. Hij draagt zorg voor spelers, hun gezinnen en hun kinderen. Zijn charisma steunt op respect en nabijheid. Hij werpt geen barrières op.”

Mokeddem heeft tegelijk duidelijke ideeën over voetbal. In een gesprek met hetzelfde medium verwees hij naar verschillende inspiratiebronnen: Ricardo La Volpe voor de opbouw van achteruit, Marcelo Bielsa voor het spelen met drie verdedigers, Franck Haise voor zijn voortdurende zoektocht naar verbetering, Carlo Ancelotti voor zijn menselijke aanpak, José Mourinho voor tactiek en communicatie en Pep Guardiola voor zijn streven naar perfectie.

Anderlecht haalt dus een trainer binnen die niet uit het klassieke profcircuit komt, maar wel jaren heeft gewacht op deze kans. Voor Mokeddem wordt de RSCA Futures zijn toegangspoort tot het Belgische profvoetbal. Voor Sibierski is het een gedurfde keuze, met een duidelijke opdracht: de jonge Mauves snel weer op het juiste spoor zetten in de Challenger Pro League.

RSC Anderlecht heeft uitgepakt met een stevige verrassing. Het haalde Karim Mokeddem in huis als nieuwe coach van de RSCA Futures. Hij moet het team opnieuw vlot trekken, nadat het onder Jelle Coen helemaal verkeerd liep in de Challenger Pro League dit seizoen.

Het beloftenteam van RSC Anderlecht heeft een nieuwe coach. Karim Mokeddem (52) neemt de leiding over de Futures op zich. De Fransman is sinds 2012 actief als hoofdcoach van verschillende Franse profclubs, en kiest nu voor de beloften van paars-wit.

Op die manier weet Anderlecht toch enigszins te verrassen. Het haalt een naam in huis die echt wel naam en faam heeft en dus mooie dingen kan toevoegen aan de jeugd van RSC Anderlecht. Sibierski zal hem ongetwijfeld kennen van zijn tijd in Frankrijk.

Anderlecht heeft een nieuwe coach in huis gehaald

"De 52-jarige Fransman brengt een ruime ervaring mee als trainer bij verschillende Franse clubs. Hij werkte zich in het Franse voetbal op van het amateurcircuit naar het professionele niveau, met bewezen resultaten bij onder meer Lyon-Duchère en Orléans."

"Mokeddem behaalde in 2019 zijn UEFA Pro License, en staat bekend voor zijn aanvallende ingesteldheid als coach. Met zijn achtergrond van opleidingscoach heeft hij altijd het doel voor ogen gehad om jonge spelers te ontwikkelen, en minuten te laten maken in het eerste elftal", klinkt het in een persbericht op de webstek van RSC Anderlecht.

RSC Anderlecht mikt hoog met ervaren Fransman

Sportief directeur Antoine Sibierski is in de wlken met de komst van Mokeddem: "Een U23-trainer moet aan een heel specifiek profiel beantwoorden. Met Karim haalt RSCA Futures een coach aan boord met een Pro Licence en ervaring als T1 van een professionele club."

"Zijn hoge eisen, oog voor detail en professionele houding zijn troeven voor onze Futures. Ook zijn vermogen om jonge spelers te ontwikkelen en te laten spelen in het professionele voetbal gaf mee de doorslag", klinkt het. Meteen na de interlandbreak kan de nieuwe coach zich gaan bewijzen bij de RSCA Futures.

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