Wie is de nieuwe coach bij RSC Anderlecht?

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RSC Anderlecht heeft uitgepakt met een stevige verrassing. Het haalde Karim Mokeddem in huis als nieuwe coach van de RSCA Futures. Hij moet het team opnieuw vlot trekken, nadat het onder Jelle Coen helemaal verkeerd liep in de Challenger Pro League dit seizoen.