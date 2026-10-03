'Club Brugge ruikt absolute jackpot: 50 miljoen op komst?'

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De mouwen van de shirts van Nicolo Tresoldi werden de afgelopen zomermercato aan flarden getrokken. De Europese topclubs stonden in de rij voor de aanvaller, maar Club Brugge hield het been stijf. Mag blauw-zwart dromen van een absolute recordtransfer?