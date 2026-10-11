Zinho Vanheusden gooit alles op tafel: "Zonder hem ..."

Zinho Vanheusden stopte vorig jaar - veel te vroeg - met profvoetbal na heel wat aanslepende blessures. Nu heeft hij teruggeblikt op de moeilijke tijden en daarbij geen blad voor de mond genomen. Een emotionele getuigenis, waar ook kracht naar de toekomst uit spreekt.

"De eerste zware blessures vielen emotioneel gezien wel mee. Je hebt ook al geproefd van het profvoetbal en al wat dingen gedaan. Ik denk dat de blessures bij AZ Alkmaar en KV Mechelen mentaal het zwaarst hebben doorgewogen. Toen werd het mentaal heel zwaar."

"Bij AZ was ik net vier keer geopereerd aan mijn knie en dan krijg ik een heel goed plan bij een heel mooie club. Ze gingen heel goed om met steeds meer spelen. En dan gaat Bas Dost op je voet staan en is je middenvoetsbeentje gebroken."

Zinho Vanheusden spreekt over de mentaal moeilijke momenten

"Dat is al duizend keer gebeurd dat er iemand op mijn voet gaat staan en net dan valt het voor. Dan denk je dat er een geest of zo is en dat er iets aan de hand is. Ik was heel boos op alles en iedereen. Ik kon het niet geloven, ik vond het erover gaan", aldus Vanheusden in MidMid.

"Ik heb die match nog uitgespeeld omdat ik niet geblesseerd wilde zijn, maar dat was het begin van moeilijke jaren voor mij. Ik was uitgeleend aan AZ en als je dan geblesseerd bent … Ik deed mijn revalidatie bij Internazionale of in België, dus ik had geen thuisclub. Standard voelde als mijn thuisclub, dus dat was een heel raar en moeilijk moment dat ik tot nu nog altijd niet goed kan begrijpen."

Mental coach heeft Zinho Vanheusden geholpen

"Ik heb heel veel steun gekregen vanuit heel veel clubs, maar uiteindelijk moet je het zelf doen. Na die blessure ben ik naar een psycholoog, een mental coach gegaan. Ik had nooit gedacht dat ik daarheen zou gaan, maar ik kon het niet begrijpen. Zonder hem zou ik nog altijd in die boosheid zitten, dus hij heeft mij toen echt wel geholpen."





"Ik ben ook na mijn carrière nog naar hem gegaan. Het blijft een taboe, maar ik denk dat het heel nuttig kan zijn. Het begint meer en meer normaal te worden. Ik heb zwarte sneeuw gezien, maar nu kan ik er wel over praten en ben ik gelukkig. Zonder mijn twee kinderen zou ik niet weten wat doen."