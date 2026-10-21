Europees voetbal op tv: zo mis je niets van de vijf Belgische clubs

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Europees voetbal op tv: zo mis je niets van de vijf Belgische clubs
Foto: © photonews

Het wordt opnieuw een bijzonder drukke Europese voetbalweek voor de Belgische clubs. Club Brugge komt woensdagavond in actie in de Champions League, terwijl Anderlecht, Union, KAA Gent en STVV donderdag hun Europese campagne voortzetten. Maar waar kan je de vijf wedstrijden bekijken in Vlaanderen en Wallonië? We zetten alles op een rijtje.

Club Brugge woensdag gratis op VTM 2

Club Brugge ontvangt woensdag 21 oktober het Franse RC Lens in het Jan Breydelstadion. De aftrap in de Champions League is voorzien om 21 uur. Vlaamse voetbalfans kunnen de wedstrijd gratis bekijken op VTM 2. De uitzending begint al om 20.30 uur.

Ook via VTM GO is de wedstrijd rechtstreeks te volgen. In Franstalig België kunnen supporters terecht bij Club RTL en RTL Play. Daarnaast wordt de partij aangeboden via het betalende Pickx+ Sports 2 van Proximus.

Union en KAA Gent donderdag op Canvas

Donderdag komen de vier andere Belgische vertegenwoordigers in actie. Voor supporters van Union en KAA Gent is er goed nieuws: beide wedstrijden worden gratis uitgezonden op VRT Canvas en zijn ook via VRT MAX te volgen.

Union opent de avond om 18.45 uur met een thuiswedstrijd tegen het Israëlische Hapoel Beer Sheva in de Europa League. De uitzending van Sporza begint om 18.25 uur.

Om 21 uur is het vervolgens de beurt aan KAA Gent. De Buffalo's trekken naar Portugal voor hun Conference League-wedstrijd tegen SC Braga. De uitzending op Canvas begint om 20.35 uur.

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Anderlecht en STVV op Play Sports

Supporters van Anderlecht en STVV hebben in Vlaanderen wel een betalend abonnement nodig om hun volledige wedstrijd rechtstreeks te bekijken. Anderlecht trekt om 21 uur naar Polen voor zijn Europa League-duel met Jagiellonia Białystok. De wedstrijd wordt vanaf 20.55 uur uitgezonden op Play Sports 4.

Op hetzelfde moment neemt STVV het in de Conference League op tegen het Deense FC Midtjylland. Die wedstrijd is vanaf 20.55 uur te bekijken op Play Sports 5. In Franstalig België zijn Union en Anderlecht donderdag ook gratis te volgen op Tipik en via RTBF Auvio

Wie liever verschillende wedstrijden tegelijk volgt, kan donderdag vanaf 18.40 uur ook terecht bij het schakelprogramma Eurotrip. Dat wordt uitgezonden op Play Sports 3 én gratis via het YouTube-kanaal van Play Sports. Daar komen de belangrijkste momenten uit de Europa League en Conference League voorbij.

Kort samengevat: Club Brugge is woensdag gratis te bekijken op VTM 2. Donderdag zijn Union en KAA Gent te volgen op Canvas, terwijl Anderlecht en STVV in Vlaanderen op Play Sports 4 en 5 te zien zijn.

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