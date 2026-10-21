Na hallucinante taferelen grijpt Charleroi in: drastische gevolgen voor match tegen Antwerp

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Na hallucinante taferelen grijpt Charleroi in: drastische gevolgen voor match tegen Antwerp
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Sporting Charleroi heeft scherp gereageerd op de incidenten met enkele meegereisde supporters tijdens de bekerwedstrijd op het veld van RAEC Mons. De club biedt excuses aan de slachtoffers aan, werkt mee aan de identificatie van de daders en kondigt sancties aan.

De massaal aanwezige supporters van Sporting Charleroi lieten zich tijdens de bekermatch in Mons nadrukkelijk horen, maar een deel van de aanhang ging ook zwaar over de schreef. Vanuit het bezoekersvak werden pyrotechnische voorwerpen naar de Mons-supporters gegooid.

De gevolgen blijven niet uit. Le 12e Homme, de koepel van supportersgroepen van Charleroi, maakte eerder al bekend dat geen enkele Charleroi-supporter dit weekend zal afreizen naar Antwerp. Die beslissing moet de rust helpen terugkeren in de tribunes.

Charleroi veroordeelt incidenten in Mons

Nu heeft ook de clubleiding via een officieel communiqué gereageerd. Sporting Charleroi veroordeelt de feiten van 17 oktober 2026 tijdens de Croky Cup-wedstrijd bij RAEC Mons met klem, in het bijzonder het gooien van pyrotechnisch materiaal richting de thuisaanhang.

De Zebra's richten zich eerst tot de gewonden en hun omgeving. De club biedt hen, net als de supporters van Mons en alle andere betrokkenen, zijn oprechte excuses aan. Charleroi wenst alle slachtoffers een spoedig herstel toe.

De directie spreekt van gedrag dat haaks staat op de waarden van de club. Geweld heeft volgens Charleroi geen plaats in een voetbalstadion en geen enkele sportieve rivaliteit kan rechtvaardigen dat mensen in gevaar worden gebracht. Elke toeschouwer moet een wedstrijd in veilige omstandigheden kunnen beleven.

Club wil daders identificeren en bestraffen

Charleroi heeft naar eigen zeggen eerst de beschikbare elementen verzameld en geanalyseerd. Daarbij werd overlegd met de betrokken supportersgroepen, de veiligheidsdiensten en de bevoegde autoriteiten.

Dat onderzoek loopt verder om de individuele verantwoordelijkheden vast te leggen. De club zegt volledig mee te werken aan de identificatie van de daders. Wie verantwoordelijk blijkt, riskeert een strenge individuele sanctie binnen de bevoegdheid van de club, volgens de geldende procedures en met respect voor de rechten van verdediging.

Geen uitsupporters op verplaatsing naar Antwerp

Nog voor het onderzoek is afgerond, werd al een collectieve maatregel genomen. De verplaatsing naar Antwerp op 24 oktober zal zonder bezoekendesupporters plaatsvinden. Charleroi ziet die ingreep als een preventieve maatregel, die losstaat van de individuele procedures tegen de personen die bij de feiten betrokken waren.

De club erkent dat de beslissing ook de trouwe supporters treft die de regels wel respecteren. Toch vraagt Charleroi aan iedereen om verantwoordelijkheid te nemen en de maatregel na te leven, zodat volgende verplaatsingen opnieuw in een sfeer van passie, verbondenheid en respect kunnen verlopen.

Tot slot benadrukt Sporting dat dergelijke feiten het imago van de club ernstige schade toebrengen. Ze ondermijnen ook het dagelijkse werk van de medewerkers, partners en supporters die de clubkleuren op een positieve manier willen uitdragen. Het blijft zoeken naar het evenwicht tussen individuele en collectieve verantwoordelijkheid.

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