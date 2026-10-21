Toby Alderweireld is héél openhartig en vertelt de waarheid achter zijn afscheid als Rode Duivel

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Toby Alderweireld is héél openhartig en vertelt de waarheid achter zijn afscheid als Rode Duivel
Foto: © photonews

Toby Alderweireld zal altijd gezien worden als dé held van Antwerp FC. De voormalige verdediger is héél openhartig over zijn periode in Deurne-Noord. En het was niet altijd even gemakkelijk om in zijn schoenen te staan.

Toby Alderweireld keerde in 2022 terug naar Antwerpen. Uiteindelijk bleef de voormalige Rode Duivel drie seizoenen bij Antwerp FC. En hoe? Mega Toby pakte in 2023 Den Dubbel met The Great Old.

Al had Alderweireld het in die periode ook héél zwaar. "Ik moest titels winnen. Ik moest geschiedenis schrijven. Mijn club vertegenwoordigen in België én in het buitenland was mijn persoonlijke missie geworden."

Ik dacht dat ik een hartaanval kreeg. Ik ben aan de kant gaan staan en hulp gaan zoeken in een meubelwinkel

Toby Alderweireld

"Ik legde mezelf destijds zoveel druk op dat ik uiteindelijk bezweek", is Alderweireld héél openhartig in Therapie. "Aanvankelijk had ik last van lichte fysieke problemen, maar na de nederlaag in de halve finale van de Beker van België in 2022 werd het erg."

"Ik zat in de auto en mijn hart ging als een gek", aldus Mega Toby. "Ik dacht dat ik een hartaanval kreeg. Ik ben aan de kant gaan staan en hulp gaan zoeken in een meubelwinkel. De hulpdiensten werden gebeld, maar ik was gekalmeerd tegen de tijd dat ze arriveerden."

Toby Alderweireld besloot om afscheid te nemen van de Rode Duivels

Uiteindelijk werden er geen hartproblemen vastgesteld bij Alderweireld. "Het was een soort vermoeidheid. Mijn lichaam gaf aan dat het allemaal te veel was. Een pyscholoog hielp me met de situatie. Eén van de oplossingen was mijn schema verlichten."

Alderweireld besloot om na 127 caps afscheid te nemen van de Belgische nationale ploeg. "Ik had drie WK's en twee EK's gespeeld. Het was tijd om dat hoofdstuk af te sluiten en een nieuw hoofdstuk te beginnen."

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