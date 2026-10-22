Iedereen 0,0 procent pintjes in de voetbalstadions? Opvallende trend is ingezet

Wie op een voetbalavond naar de tap gaat, kiest steeds vaker voor iets anders dan een klassiek pintje. Alcoholvrij bier wint ook in Belgische voetbalstadions terrein. Bij KRC Genk, KAA Gent en Royal Antwerp FC merken ze dat supporters steeds vaker voor een alternatief gaan. Vooral bij Genk is de evolutie opvallend: de verkoop van alcoholvrij bier steeg er vorig seizoen met meer dan 80 procent.

Intussen is ongeveer één op de veertien getapte bieren in de betrokken stadions alcoholvrij. Bij Antwerp gaat het om één op de vijftien Cristal-consumpties. De cijfers passen in een bredere maatschappelijke trend, waarbij steeds meer Vlamingen zelden of helemaal geen alcohol meer drinken. Ook tijdens een voetbalwedstrijd lijkt de keuze daardoor stilaan te veranderen.

Alcoholvrij bier wint terrein bij Belgische clubs

De stijgende populariteit is mee te danken aan het aanbod van alcoholvrij bier van het vat. Bij KRC Genk, KAA Gent en Antwerp kunnen supporters onder meer kiezen voor Cristal 0.0% en Maes 0.0%. Dat maakt het voor fans makkelijker om tijdens de wedstrijd van een biertje te genieten zonder alcohol te drinken.

De drie clubs zetten samen met brouwerij Alken-Maes opnieuw hun schouders onder de campagne Keep the Zero. Tijdens de komende speeldag wordt in hun stadions extra aandacht besteed aan alcoholvrije alternatieven. Later dit seizoen sluiten ook FC Dender en Sporting Hasselt aan bij het initiatief.

Supporters willen keuze op wedstrijddag

Dat alcoholvrij bier steeds meer ingeburgerd raakt, blijkt ook uit een bevraging van iVOX. Bijna acht op de tien Belgen vinden dat alcoholvrij bier perfect past bij de traditionele voetbalbeleving. Een ruime meerderheid vindt het bovendien belangrijk dat supporters tijdens wedstrijden kunnen kiezen tussen alcoholische en alcoholvrije bieren.

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De klassieke pint verdwijnt daarmee niet uit het stadion, maar krijgt steeds vaker gezelschap van een alcoholvrij alternatief. De cijfers bij Genk, Gent en Antwerp tonen dat die keuze niet louter symbolisch is: steeds meer supporters maken er daadwerkelijk gebruik van. Voor de clubs en hun partners is dat een signaal om het aanbod verder uit te bouwen en in te spelen op veranderende gewoontes bij het publiek.