Romelu Lukaku heeft met zijn aangekondigde afscheid bij de Rode Duivels heel wat reacties uitgelokt. Ook bij Anderlecht kwam zijn naam opnieuw ter sprake. Trainer Vitor Bruno kreeg tijdens zijn persconferentie een vraag over de Belgische topschutter aller tijden en gaf daarop een opvallend antwoord.

Lukaku heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat Anderlecht een bijzondere plaats in zijn hart heeft. Een eventuele terugkeer naar het Lotto Park blijft dan ook tot de verbeelding spreken. Toch wil Bruno de verwachtingen voorlopig temperen.

Bruno is duidelijk over Lukaku

"Ik wist dat die vraag zou komen", lachte de Anderlecht-trainer volgens Het Laatste Nieuws. Vervolgens stak hij zijn bewondering niet onder stoelen of banken. "Lukaku is een icoon, een idool, een rolmodel, een inspiratie. Hij heeft zoveel mensen in België vreugdevolle momenten bezorgd."

Maar een terugkeer naar Anderlecht staat momenteel niet op de agenda. "Hij is op dit moment geen realistische target voor Anderlecht. Lukaku is op dit moment ook echt geen thema binnen de club." Toch liet Bruno de deur op een kier. "Tenzij hij écht wil komen, natuurlijk."

Geen voorkeursbehandeling voor Lukaku

Opvallend genoeg maakte Bruno meteen duidelijk dat zelfs een speler met de status van Lukaku geen garanties zou krijgen. "Maar dan zal hij zich moeten bewijzen en knokken voor zijn plaats, zoals iedereen."

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De coach benadrukte bovendien dat hij tevreden is over zijn huidige aanvallers. "En ik heb al drie Lukaku's in mijn team. Ik heb drie spitsen die hard werken voor hun plaats." Daarmee geeft Bruno aan dat een eventuele terugkeer van de voormalige Anderlecht-spits niet automatisch zou betekenen dat hij ook meteen een basisplaats krijgt.