Antwerp staat zaterdagavond voor een belangrijke verplaatsing naar Zulte Waregem. Trainer Marvin Compper weet dat zijn ploeg dringend punten moet blijven pakken, maar krijgt ondertussen ook voortdurend vragen over zijn eigen toekomst. Daar begint de Duitser zich steeds meer aan te ergeren.

De coach werd naar de Bosuil gehaald om een nieuwe speelstijl te introduceren, maar de resultaten blijven een belangrijk discussiepunt. Compper vindt echter dat er te weinig aandacht gaat naar de vooruitgang die zijn spelers boeken.

Compper is duidelijk over zijn toekomst

"Ik word moe van het altijd maar over mijn toekomst te hebben", vertelt Compper volgens Het Nieuwsblad. "Omdat ik niet het aanspreekpunt ben voor dit soort vragen. Ik coach dit team, en ben binnengehaald om een speelstijl te introduceren."

De ambities van de Duitser zijn alvast duidelijk. "We willen van Antwerp weer een pain in the ass maken, een club die kan strijden om titels, of op z'n minst om een plek in de linkerkolom." Volgens Compper is de ontwikkeling van zijn ploeg zichtbaar en is er daarom geen reden om aan het project te twijfelen.

Antwerp moet defensief sterker worden

Toch beseft Compper dat er werk aan de winkel is. Vooral defensief moet Antwerp stappen zetten. "Want telkens drie keer moeten scoren, om te winnen, is een lastige opgave", benadrukt hij. De 3-0-zege tegen Charleroi, waarin Antwerp de nul hield, moet als voorbeeld dienen.



Zaterdag wacht met Zulte Waregem een tegenstander die onlangs afscheid nam van trainer Michael Beale. Interim-coach Steve Colpaert neemt voorlopig de honneurs waar. Compper verwacht daardoor een extra gemotiveerde tegenstander. "We mogen een team verwachten dat zal vechten voor elke meter", waarschuwt hij. Voor Antwerp wordt het zaak om de goede lijn door te trekken en vooral opnieuw punten te verzamelen.