David Hubert is deze week nadrukkelijk in verband gebracht met een mogelijke overstap naar het Duitse 1. FC Köln. De trainer van Union heeft inmiddels zelf gereageerd op de geruchten. Daarbij maakte hij duidelijk hoe de situatie momenteel in elkaar zit.

De Belgische coach heeft de berichten over de interesse uit Duitsland wel degelijk opgevangen. Een mogelijke overstap naar de Bundesliga zou een nieuwe stap in zijn trainerscarrière betekenen, maar voorlopig lijkt er nog geen sprake van concrete onderhandelingen.

Hubert reageert op geruchten

Volgens La Dernière Heure bevestigt Hubert dat de berichten hem bereikt hebben. "Ik heb er via verschillende kanalen over gehoord. Sommige mensen hebben me die informatie doorgespeeld", vertelt de trainer van Union.

Van rechtstreeks contact met de Duitse club is volgens Hubert voorlopig geen sprake. "Maar ik ben niet rechtstreeks gecontacteerd en mijn prioriteit blijft uiteraard Union. Meer kan ik er dus niet over zeggen."

Union blijft prioriteit

Met die woorden probeert Hubert de aandacht opnieuw naar zijn huidige werkgever te verleggen. Hoewel zijn naam in Duitsland circuleert, benadrukt hij dat zijn volledige focus momenteel bij de Brusselse club ligt.



Of Köln in de toekomst daadwerkelijk stappen zal ondernemen om Hubert binnen te halen, blijft voorlopig onduidelijk. De trainer sluit met zijn uitspraken niets definitief uit, maar geeft evenmin aanleiding om van een nakende overstap te spreken.