Zulte Waregem boekt simpele zege, twee nieuwkomers scoren onmiddellijk

Zulte Waregem kwam in de eerste helft gevaarlijk opzetten, maar morste met de kansen. Een goeie Brym trapte naast een leeg doel. Na goed een kwartier was het dan toch bingo. De Sart vond met een mooi balletje over de verdediging Olayinka en die knalde onhoudbaar binnen.

Harelbeke dreigde nog met een vrije trap op de paal, maar het was essevee dat opnieuw kon scoren. De Sart lette goed op toen Heylen een vrije trap terug voor doel kopte en knalde in de kluts binnen. De tweede helft bleek bijna een maat voor niets tot Bala een minuut voor tijd de doelman nog kon verrassen.

Zulte Waregem eerste helft:

Bostyn, De fauw, Heylen, Kaya, Ndenge, Madu, De Sart, Brym, De Roover, Barry en Olayinka

Zulte Waregem tweede helft:

Bostyn, Severin, Derijck, Walsh, Leya Iseka, De Mets, De Pauw, Ndenge, Reichert, Bala en Cordaro

Goals:

16' 0-1 Olayinka, 24' 0-2 De Sart, 89' Bala