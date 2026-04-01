Volg Mexico - België live op Voetbalkrant.com vanaf 03:00.
Datum: 01/04/2026 03:00
Competitie: Vriendschappelijke interlands
Speeldag: Vriendschappelijk
Stadion: Soldier Field

De Rode Duivels sluiten dinsdag hun Amerikaanse interlandtrip af met een oefenmatch tegen Mexico. In Chicago wacht een andere test dan tegen de VS, al wordt het voor Belgische fans vooral een nachtelijke afspraak.

Brandon Morren vanuit Chicago, VS
00:36
 Voetbalkrant.com is ter plaatste op Soldier Field, waar het momenteel iets over half zes 's avonds is. De poorten van het stadion zijn nog niet open zo'n 2,5 uur voor de wedstrijd.
00:35
 Welkom aan alle nachtuilen bij deze live van Mexico-België!

LIVE: Wie zet zijn wekker? Rode Duivels willen na de VS nu ook Mexico aanpakken
Brandon Morren vanuit Chicago, VS
Foto: © photonews

De Rode Duivels spelen dinsdag hun tweede, en daarmee ook laatste, oefenwedstrijd van de interlandbreak. Na de 2-5-overwinning tegen de Verenigde Staten spelen ze in Chicago tegen Mexico. 

Rode Duivels treffen stug Mexico in Chicago

De wedstrijd wordt afgewerkt in Soldier Field, het stadion van NFL-team Chicago Bears en MLS-club Chicago Fire. De arena biedt plaats aan ongeveer 61.500 toeschouwers en is voorlopig nog niet volledig uitverkocht.

Over de kern van de Rode Duivels valt eigenlijk niets te melden, wat positief nieuws is. Iedereen is fit en bondscoach Rudi Garcia zal net zoals tegen de VS zo'n 10 spelers wisselen in de tweede helft. Hij maakte een afspraak met de bondscoach van de tegenstander.

Mexico verloor al vier wedstrijden op rij niet en kon vorig weekend met 0-0 gelijkspelen tegen Portugal. Volgens Garcia een gesloten wedstrijd die eerder bijzonder tactisch was. Hopelijk krijgen we wat meer doelpunten te zien morgen.

Voor de Belgische fans is het een heel lastig duel. De wedstrijd zal om 20u lokale tijd gespeeld worden, maar vanwege het uurverschil is dat 4u 's nachts in België. De wedstrijd is wel live te volgen op tv, maar wie zal zijn wekker zetten?

Vergelijking Mexico - België

Onderlinge duels gewonnen

0
1
0
10/11 20:45 België België 3-3 Mexico Mexico
Rode Duivels spelen midden in de nacht, maar... VTM komt met geste op de proppen voor de Belgische fans

Rode Duivels spelen midden in de nacht, maar... VTM komt met geste op de proppen voor de Belgische fans

31/03 13

De Rode Duivels werken momenteel een oefenstage af in de Verenigde Staten. Komende woensdag wordt de oefenpot tegen Mexico gespeeld om... 3 uur 's nachts. Al komt VTM met e...

Rudi Garcia ziet voor Mexico duidelijk verschil met eerste match in de VS

Rudi Garcia ziet voor Mexico duidelijk verschil met eerste match in de VS

31/03 1

Na de zege tegen de Verenigde Staten wacht de Rode Duivels dinsdag een nieuwe test tegen Mexico. Volgens Rudi Garcia is er deze keer alvast één belangrijk verschil met de m...

Rudi Garcia maakt zich weinig illusies over situatie van Romelu Lukaku

Rudi Garcia maakt zich weinig illusies over situatie van Romelu Lukaku

31/03

Romelu Lukaku liet de interlands tegen de Verenigde Staten en Mexico aan zich voorbijgaan om volledig te herstellen. Bondscoach Rudi Garcia toont begrip en ziet vooral het ...

"Hij zal starten": bondscoach Rudi Garcia laat in zijn kaarten kijken voor clash met Mexico

"Hij zal starten": bondscoach Rudi Garcia laat in zijn kaarten kijken voor clash met Mexico

31/03 3

De Rode Duivels sluiten dinsdag hun Amerikaanse tweeluik af met een oefenmatch tegen Mexico. Rudi Garcia rekent op een fitte groep, maar zal tegelijk voorzichtig omspringen...

Nicolas Raskin eerlijk over Rode Duivels: "Ik stond zelfs niet in zijn lijst van 150 spelers"

Nicolas Raskin eerlijk over Rode Duivels: "Ik stond zelfs niet in zijn lijst van 150 spelers"

31/03 1

Nicolas Raskin lijkt zich stilaan in de kijker te spelen bij de Rode Duivels. De middenvelder van Rangers beseft zelf ook hoe snel het is gegaan sinds hij onder de vorige b...

LIVE: Wie zet zijn wekker? Rode Duivels willen na de VS nu ook Mexico aanpakken

LIVE: Wie zet zijn wekker? Rode Duivels willen na de VS nu ook Mexico aanpakken

31/03

De Rode Duivels sluiten dinsdag hun Amerikaanse interlandtrip af met een oefenmatch tegen Mexico. In Chicago wacht een andere test dan tegen de VS, al wordt het voor Belgis...

Entourage Romelu Lukaku ontkent berichten over ultimatum van Napoli, spits weigert terugkeer

Entourage Romelu Lukaku ontkent berichten over ultimatum van Napoli, spits weigert terugkeer

31/03 2

Romelu Lukaku blijft voorlopig in België om te revalideren. De spits kiest ervoor om minstens tot het einde van de week hier te blijven, ondanks berichten uit Italië over d...

Waarom Kevin De Bruyne nu niet met Lionel Messi speelt: hele rist clubs, maar één zaak gaf de doorslag

Waarom Kevin De Bruyne nu niet met Lionel Messi speelt: hele rist clubs, maar één zaak gaf de doorslag

31/03 3

Kevin De Bruyne beleefde een bijzonder woelige transferzomer. Na tien jaar bij Manchester City moest hij op zoek naar een nieuwe uitdaging, tot zijn eigen ontgoocheling. Aa...

Brandon Mechele is een icoon geworden: "Ik heb Club Brugge al veel geld opgeleverd"

Brandon Mechele is een icoon geworden: "Ik heb Club Brugge al veel geld opgeleverd"

31/03 1

Brandon Mechele heeft doorheen zijn carrière geleerd om anders om te gaan met kritiek. De verdediger van Club Brugge geeft toe dat hij vroeger worstelde met negatieve react...

Tijd voor reclame! Om de 22 minuten een onderbreking op het WK, al geven ze er andere reden voor

Tijd voor reclame! Om de 22 minuten een onderbreking op het WK, al geven ze er andere reden voor

31/03 14

Tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico zullen drinkpauzes verplicht worden ingevoerd in elke wedstrijd. De FIFA heeft beslist dat er in elke helft na ...

Moet Club Brugge straks helemaal herbouwen? Hoe blauw-zwart 7(!) basisspelers kan verliezen

Moet Club Brugge straks helemaal herbouwen? Hoe blauw-zwart 7(!) basisspelers kan verliezen

31/03 1

Club Brugge gaat deze zomer zwaar langs de kassa passeren, maar de andere kant van de medaille is natuurlijk ook aanwezig. Voor quasi heel de ploeg is er steeds groter word...

Hoe realistisch is een terugkeer van Romelu Lukaku naar Anderlecht deze zomer?

Hoe realistisch is een terugkeer van Romelu Lukaku naar Anderlecht deze zomer?

31/03

De wrijvingen tussen Romelu Lukaku en Napoli openen natuurlijk de discussies over wat er met de spits deze zomer gaat gebeuren. De Anderlecht-fans hopen natuurlijk dat hij ...

Vriendschappelijke interlands

 Vriendschappelijk
Panama Panama - Mexico Mexico
China China 2-2 Oezbekistan Oezbekistan
Oezbekistan Oezbekistan 4-2 Urartu FC Urartu FC
Mexico Mexico 4-0 IJsland IJsland
Canada Canada 4-1 Colombia Colombia
Cyprus Cyprus 1-1 Faroër Eilanden Faroër Eilanden
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-0 Canada Canada
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-0 Colombia Colombia
Qatar Qatar Geannuleerd Servië Servië
Moldavië Moldavië 0-2 Litouwen Litouwen
Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten Geannuleerd Armenië Armenië
Georgië Georgië 2-2 Israël Israël
Cyprus Cyprus 0-1 Wit-Rusland Wit-Rusland
Hongarije Hongarije - Israël Israël
Brazilië Brazilië 1-2 Frankrijk Frankrijk
Colombia Colombia 1-2 Kroatië Kroatië
Iran Iran 1-2 Nigeria Nigeria
Benin Benin Geannuleerd Palestina Palestina
Guinee Guinee 2-2 Togo Togo
Montenegro Montenegro 2-0 Andorra Andorra
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 1-1 Panama Panama
Oostenrijk Oostenrijk 5-1 Ghana Ghana
Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 0-4 Egypte Egypte
Libië Libië 0-0 Niger Niger
Griekenland Griekenland 0-1 Paraguay Paraguay
Algerije Algerije 7-0 Guatemala Guatemala
Engeland Engeland 1-1 Uruguay Uruguay
Zwitserland Zwitserland 3-4 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 2-1 Noorwegen Noorwegen
Spanje Spanje 3-0 Servië Servië
Marokko Marokko 1-1 Ecuador Ecuador
Argentinië Argentinië 2-1 Mauritania Mauritania
Zuid-Korea Zuid-Korea 0-4 Ivoorkust Ivoorkust
Schotland Schotland 0-1 Japan Japan
Hongarije Hongarije 1-0 Slovenië Slovenië
Verenigde Staten Verenigde Staten 2-5 België België
Haitï Haitï 0-1 Tunesië Tunesië
Mexico Mexico 0-0 Portugal Portugal
Litouwen Litouwen - Georgië Georgië
Armenië Armenië 1-2 Wit-Rusland Wit-Rusland
Colombia Colombia 1-3 Frankrijk Frankrijk
Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten Geannuleerd Faroër Eilanden Faroër Eilanden
Cyprus Cyprus - Moldavië Moldavië
Nederland Nederland - België België
Duitsland Duitsland 2-1 Ghana Ghana
Qatar Qatar Geannuleerd Argentinië Argentinië
Costa Rica Costa Rica 0-5 Iran Iran
Liberië Liberië 2-2 Libië Libië
Niger Niger 0-1 Togo Togo
Montenegro Montenegro 2-3 Slovenië Slovenië
San Marino San Marino 0-0 Andorra Andorra
Servië Servië 2-1 Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië
Noorwegen Noorwegen 0-0 Zwitserland Zwitserland
Hongarije Hongarije 0-0 Griekenland Griekenland
Rusland Rusland 0-0 Mali Mali
Jordanië Jordanië 2-2 Nigeria Nigeria
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 1-2 Panama Panama
Haitï Haitï 1-1 IJsland IJsland
Guinee Guinee 0-1 Benin Benin
Marokko Marokko 2-1 Paraguay Paraguay
Algerije Algerije 0-0 Uruguay Uruguay
Schotland Schotland 0-1 Ivoorkust Ivoorkust
Oekraïne Oekraïne 1-0 Albanië Albanië
Oostenrijk Oostenrijk 1-0 Zuid-Korea Zuid-Korea
Engeland Engeland 0-1 Japan Japan
Nederland Nederland 1-1 Ecuador Ecuador
Burkina Faso Burkina Faso 1-1 Guinea-Bissau Guinea-Bissau
Spanje Spanje 0-0 Egypte Egypte
Senegal Senegal 3-1 Gambia Gambia
Verenigde Staten Verenigde Staten 01:00 Portugal Portugal
Argentinië Argentinië Geannuleerd Guatemala Guatemala
Argentinië Argentinië 01:30 Zambia Zambia
Brazilië Brazilië 02:00 Kroatië Kroatië
Mexico Mexico 03:00 België België
Mexico Mexico 22/05 Ghana Ghana
Ierland Ierland 28/05 Qatar Qatar
Mexico Mexico 31/05 Australië Australië
Zwitserland Zwitserland 31/05 Jordanië Jordanië
Duitsland Duitsland 31/05 Finland Finland
Verenigde Staten Verenigde Staten 31/05 Senegal Senegal
Kroatië Kroatië 02/06 België België
Nederland Nederland 03/06 Algerije Algerije
Mexico Mexico 04/06 Servië Servië
Frankrijk Frankrijk 04/06 Ivoorkust Ivoorkust
België België 06/06 Tunesië Tunesië
Engeland Engeland 06/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Brazilië Brazilië 06/06 Egypte Egypte
Verenigde Staten Verenigde Staten 07/06 Duitsland Duitsland
Engeland Engeland 10/06 Costa Rica Costa Rica
