LIVE: Zulte Waregem en RWDM strijden om de titel, met lachende derde vanuit Lommel?

Zulte Waregem en RWDM spelen vrijdagavond een rechtstreeks duel om de titel in de Challenger Pro League. Beide ploegen dromen van promotie, maar de verliezer kan naast het net grijpen. En bij een gelijkspel zou La Louvière nog de lachende derde kunnen worden ook.

RWDM is momenteel leider in de Challenger Pro League met 57 punten, gevolgd door Zulte Waregem en La Louvière met 56 punten. Als RWDM wint, dan is het altijd kampioen. Als Essevee wint, dan is het ook altijd kampioen.

Verschillende scenario's

Bij een gelijkspel kan ook La Louvière nog kampioen worden, als zij winnen in Lommel. Naast de eerste gaat ook de tweede rechtstreeks naar de Jupiler Pro League, dus ook op dat gebied is het een belangrijke wedstrijd voor beide teams.

Als La Louvière in Lommel verliest, dan kan er zelfs een soort van dubbel feest ontstaan in de Elindus Arena. Hier en daar zal zeker met de gsm naar die wedstrijd worden gekeken ongetwijfeld.

Geschiedenis schrijven?

RWDM zou zijn tweede titel in drie jaar kunnen pakken en zo geschiedenis schrijven, terwijl ook Essevee dolgraag terug naar het hoogste niveau wil.

Extra pigment: het stadion in Waregem zit nog eens als vanouds afgeladen vol. De supporters willen er allemaal bij zijn als er een eventueel titelfeestje van komt. Wij houden het voor u vanop de eerste rij in de gaten.