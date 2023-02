Nieuwkoop stuurt Union met voorsprong naar Bosuil na bijna volledige heenmatch risico's schuwen

Union - Antwerp is een heenmatch geworden zoals we er nog wel gezien hebben in de beker. Risico's werden zo veel mogelijk geschuwd. Een doelpunt viel er wel: Nieuwkoop kopte Union in het slot naar 1-0 en dat kan wel eens een heel belangrijke treffer zijn.

Zouden deze twee Belgische topploegen topvoetbal serveren of werd het een typische avond waarop zeer goed te merken was dat er nog een return volgde? Het tweede, helaas. Prikken, maar geen onnodige risico's nemen. Een doelpunt hing voor de koffie dan ook niet in de lucht, ondanks dat er wel enkele kansjes waren waar meer uit te halen viel.

Bij Union was er bijvoorbeeld een gemiste controle van Lazare nadat Lapoussin zijn duivels ontbond. Nilsson knalde dan weer naast nadat Teuma Stengs de bal ontfutselde op de Antwerp-helft. De beste aanval van de bezoekers eindigde dan weer met een teruglegger van Muja en Ekkelenkamp die over besloot. Een logische 0-0 aan de rust.

© photonews

De tweede helft bracht meer van hetzelfde. Een keeper in actie, dat wilde de neutrale toeschouwer wel eens zien. Die eer was weggelegd voor Butez, met een knappe redding op een stevige kopbal van Boniface. De Nigeriaanse spits stond overigens wel buitenspel. Desondanks is het met deze momentjes van opwinding dat de aanwezigen gepaaid moesten worden.

© photonews

Iedereen legde zich stilaan al neer bij de 0-0 en de mogelijkheid voor beide teams om het af te maken in de terugmatch op de Bosuil. Als één ploeg de zege iets meer wilde, dan was het wel Union. Het kwam ook nog zo ver, want de 1-0 kwam letterlijk uit de lucht vallen. Een hoge voorzet van Lapoussin bereikte de vrijstaande Nieuwkoop en de Nederlander pakte uit met een rake, overhoekse kopbal. Voordeel Union.