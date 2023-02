Referee Department laat zich uit over uitspraken Alderweireld: "Je mag de context niet uit het oog verliezen"

Toby Alderweireld was niet blij met de arbitrage tijdens Union-Antwerp. "Ze speelden met 12, elke fiftyfifty-beslissing was in hun voordeel", zei de verdediger achteraf. Het Referee Department reageerde intussen op die uitspraken.

"Je mag de context niet uit het oog verliezen", zei operationeel directeur Stephanie Forde bij HLN. "Onmiddellijk na een wedstrijd kunnen de emoties tijdens een interview hoog oplopen. Daarna denken ze er genuanceerder over. Het zou niet de eerste keer dat een speler zich op een later moment voor zijn uitspraken verontschuldigt." Ze grijpen dus niet in. Dat het Referee Department niet ingrijpt, wil niet zeggen dat het bondsparket er geen zaak van gaat maken. Deniz Undav kreeg vorig jaar al eens een formele verwitting na uitlatingen aan het adres van de referees. Een volgende keer zou hij wel vervolgd worden.