Van Bommel bespreekt tactiek en rol aanhang: "Union best voetballende omschakelploeg in België, top 3 in Europa"

Voor Mark van Bommel en zijn spelers is het zaak om tegen Union een krappe achterstand weg te werken. In de heenmatch toonde Antwerp wel héél weinig initiatief en dat had alles te maken met de kwaliteiten van Union in de omschakeling.

"Uitgezonderd het ogenblik waarop Lazare de bal verkeerd aanneemt, waren er weinig gevaarlijke momenten. Van onze kant waren er enkele voorzetten waarop we gevaarlijk konden worden. We wisten dat Union de bal niet wilde hebben en dat het de best voetballende omschakelploeg in België is. We hebben één momentje laten liggen en dat was bij het doelpunt", analyseerde Van Bommel de nederlaag.

Nam Antwerp niet wat te weinig initiatief? "Dat kun je langs twee kanten bekijken. Union gaf ons de bal, wij waren de opening aan het zoeken. Dan moet je geduldig zijn en is het niet makkelijk om goed en snel door de linies te spelen van achteruit. Je moet ook ruimte krijgen. Krijg je die niet, dan moet je geduld hebben en op het juiste moment de juiste pass spelen. Dat is heel erg moeilijk."

Oppassen voor de val

Vooral als de tegenstander het goed compact houdt en de linies kort bij elkaar staan. "De volledige ploeg van Union staat op dertig meter. Probeer daar maar eens doorheen te komen. Union is misschien wel top 3 van Europa in het omschakelen. Het is heel moeilijk om deze tegenstander kapot te spelen. Als je te open speelt, trap je in de val."

Desondanks blijft Van Bommel hoopvol over de kwalificatiekansen. "Als de kaarten voor de terugmatch in voorverkoop gaan, is het stadion binnen de twee minuten uitverkocht", voorspelt de Nederlandse T1 van Antwerp. "Het wordt pas binnen een maand beslist. Er kan nog veel gebeuren. Iedereen weet dat het bij ons kan stormen. Onze supporters kunnen zo veel lawaai maken dat de Bosuil op San Siro lijkt."