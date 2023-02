Nieuwkoop met specialiteit als enige doelpuntenmaker man van de match: "Zullen uit bij Antwerp heel goed moeten zijn"

Als er voorts niet speciaal gebeurt, is de enige doelpuntenmaker snel man van de match. Nieuwkoop verdient die titel dan ook na de bekermatch Union-Antwerp. Ook omdat hij als - weliswaar opkomende - rechtsback mee de nul hield.

Een overhoekse kopbal aan de tweede paal: het begint de specialiteit van Bart Nieuwkoop te worden. "Héhé. Een lekker gevoel dat ie binnengaat. Hij ging er goed in. Ik heb al vaak tegen Loïc Lapoussin gezegd om 'm aan de tweede paal te chippen. Dat pakte tegen Club Brugge ook goed uit en nu opnieuw. Hij gaat er inderdaad twee keer in. Ik wacht soms op de bal, deze keer viel hij goed."

"Wij hebben heel georganiseerd en geduldig gespeeld. Mooi dat je 'm uiteindelijk kan winnen met zo'n fase. Zij probeerden ons te lokken om eruit te komen", zag ook Nieuwkoop het tactische spelletje. De Nederlander zag het niet als een teken dat Antwerp voor een gelijkspel was gekomen. "Ik denk niet dat zij tevreden zouden zijn met een gelijkspel. Het is logisch dat zij voor de winst gaan, dat was voor ons hetzelfde."

Ik ken Kerk uit de Eredivisie

Zegt deze uitslag nu al iets over de kansen op kwalificatie? "Neen, helemaal niet. Onze vorige verplaatsing naar Antwerp was moeilijk. Een 1-0 is mager en in hun stadion kan het spoken. Wij zullen uit bij Antwerp heel goed moeten zijn om door te kunnen gaan. Zij hebben heel veel kwaliteiten in elke linie, ook zeker in de aanval. Dan komt Kerk er nog bij. Ik ken hem uit de Eredivisie, ik weet hoe sterk en snel hij is."

In elk geval blijft Union het op drie fronten uitstekend doen. "We proberen elke wedstrijd alles te geven, dat vergt ook veel. We zijn in principe in de beker nog geen stap verder, want we moeten nog een wedstrijd spelen. Je wint met 1-0, maar uit is het heel erg lastig. In terugwedstrijden kan het heel snel gaan, denk maar aan Glasgow Rangers. Het is wel lekker dat we met een clean sheet vertrouwen tanken."