Spelstijl Antwerp stelt zenuwen Van der Heyden en medespelers op de proef: "Je mag daar niet te veel aan denken"

Er is druk komen te liggen op Siebe van der Heyden en zijn medespelers in de verdediging. Antwerp kwam in de heenmatch van de halve finales van de beker immers geen opendeurdag houden en dus was het voor de Union-verdediging cruciaal om de foutenlast te beperken.

Van der Heyden was opgelucht na de 1-0. "Een heel mooi doelpunt dat uit de lucht kwam vallen. Het was een wedstrijd met heel weinig kansen die op details werd gespeeld, maar we hebben het goed afgesloten. Het was voor ons belangrijk om geconcentreerd te blijven. Je weet dat een doelpunt altijd kan vallen. Je hoeft niet veel kansen te creëren om een doelpunt te maken. De efficiëntie is belangrijk en die was er."

Ook defensief. "Het minste foutje werd afgestraft. Ik ben blij dat we de nul konden houden." Het was cruciaal dat de verdediging geen misstap beging. "Tuurlijk, maar je mag daar ook niet te veel aan denken. Je moet gewoon proberen je spel te spelen en te voetballen zoals we normaal doen in de competitie. Ik ben blij dat we dat gedaan hebben en dat we zo weinig risico's hebben genomen."

Vertrouwen

Was het zo niet heel zenuwslopend voetballen achteraan? "Ik denk dat het best wel meeviel. We hebben vertrouwen in elkaar. Ook de vorige wedstrijden hadden we steeds vertrouwen. Dat hebben we niet verloren. De coach geeft bepaalde situaties mee van hoe een wedstrijd kan verlopen. We wisten dat we heel geduldig moesten zijn in de passing en controle moesten houden."

Van der Heyden was niet verrast door de aanpak van Antwerp. "Ik vond het zeker niet vreemd, het was voor de beide ploegen zo. Het was een typische bekerwedstrijd waarbij je wist dat er nog een tweede wedstrijd volgden. Dat zat bij de twee ploegen in het hoofd. Nu hopen dat de tweede wedstrijd ook goed loopt."

Voeten op de grond

Met een voorsprong op zak kan die terugmatch al met een heel ander gevoel aangevat worden. "Ik denk het wel, maar we weten dat het niet makkelijk gaat worden op de Bosuil. Gewoon voetjes op de grond en toewerken naar de volgende wedstrijd. Het is nog altijd een moeilijke verplaatsing. We moeten gewoon nuchter blijven. Wedstrijd per wedstrijd bekijken is het belangrijkste voor ons."