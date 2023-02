Alderweireld niet blij met ref en omstandigheden Dudenpark: "De twee keer dat we hier komen, is scheids niet op niveau"

Toby Alderweireld moest het Dudenpark woensdagavond verlaten met een nederlaag. De ref kende geen al te beste avond en voorts verdiende Antwerp wel een gelijkspel, stelde Alderweireld.

"Ik denk dat een 0-0 verdiend was. We hebben heel gesloten gespeeld en weinig weggegeven. We hebben hun krachten volledig stilgelegd", merkt Alderweireld op. "Uiteindelijk hebben we misschien zelf te weinig gecreëerd, maar we spelen eerst uit en weten dat we thuis op de Bosuil het verschil kunnen maken."

Die realistische aanpak was volgens hem ook wel aangewezen. "Je moet volwassen spelen. Je weet dat zij heel sterk zijn, je moet ook geen opendeurdag spelen." Antwerp kon zo wel opnieuw niet tegen Union scoren. "Thuis hebben we genoeg doelpunten gemaakt tegen hen, maar uit is het moeilijk."

"Kleedkamers niet van deze tijd"

Alderweireld haalt ook enkele omstandigheden aan die het voor hem minder aangenaam maken. "Het veld is slecht. De kleedkamers zijn traditioneel, maar niet van deze tijd." Wat de Rode Duivel nog het meest ergerde, was de spelleiding. "Zij speelden met twaalf, niet met elf. Ik denk dat de scheids niet op niveau was. De twee keer dat we hier komen, is de scheids niet op niveau. Dat is gewoon jammer."

"Jammer genoeg hebben we geen gelijkspel kunnen halen. Maar met onze thuisreputatie gaan we er volle gas tegenaan op de Bosuil", verzekert de centrale verdediger. "Ik heb heel veel vertrouwen voor de terugmatch."