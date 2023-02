Karel Geraerts rekent zich nog niet rijk: "Antwerp was bang van de omschakeling, maar op de Bosuil kan het stormen"

Karel Geraerts slaagde er opnieuw in om met zijn team een zege te boeken tegen Antwerp. Op de Bosuil moeten de Unionisten ook nog wel standhouden om de finale van de beker te bereiken.

De heenmatch draaide uit op een tactisch steekspel. "Het was heel gesloten. Het was heel duidelijk wat Antwerp kwam doen. Het kwam heel weinig risco in het spel leggen en was bang van de omschakeling. Er waren heel weinig kansen. Ik denk ook niet dat er veel op doel getrapt werd."

Van de verhouding in het balbezit lag Geraerts op zich niet wakker. "De drie centrale verdedigers van Antwerp speelden vaak de bal naar mekaar, dat mag van mij heel lang duren. Dan is het kwestie om geen ruimte in de rug weg te geven en kalm te blijven. Antwerp heeft spelers die één op één dingen kunnen forceren, maar wij gelukkig ook."

Terugmatch beslissend

Wat betekent deze 1-0 nu met het oog op een eventuele kwalificatie? "We hebben geen stap richting de finale gezet. Ik zei vooraf al dat ongeacht de score de terugmatch beslissend zou zijn. Na een minuut voetballen in de terugmatch kan het al 1-0 staan."

Geraerts blijft dus op zijn hoede. "Uiteraard ben ik tevreden met deze overwinning, maar op de Bosuil kan het stormen. Dan speelt Antwerp met direct spel steeds naar voren, met ook een enthousiast publiek achter de ploeg. Dat zijn voor spelers en coaches schitterende matchen om mee te maken. Ik sta te trappelen."