Eerste speelminuten voor Vertessen zijn een feit: "Vertrek Vanzeir groot gemis, Yorbe heeft ook het goede profiel"

Yorbe Vertessen heeft bij zijn nieuwe club woensdagavond zijn debuut gemaakt. Vanzeir vervangen, die opdracht krijgt onze 22-jarige landgenoot bij Union.

In de heenmatch van de halve finales van de Beker van België kon het Dudenpark kennismaken met de man die de opvolger van Dante Vanzeir moet worden. "Ik zie dit als een opportuniteit. Ik voel niet echt druk. Er zijn gemeenschappelijke zaken tussen Dante en mezelf, maar we hebben ook heel verschillende kwaliteiten. We zijn twee verschillende spelers. Ik moet eerst me tonen en laten zien dat ik het verdien om te spelen."

Aanpassen

Tot daar de eerste reactie van Vertessen in de mixed zone. "Hij moet zich nog aanpassen aan het Belgische voetbal en aan het voetbal van Union", zegt zijn trainer Karel Geraerts over hem. "Ik ben er wel zeker van dat we nog veel plezier aan hem zullen beleven."

Ook zijn ploegmaats hadden al een woordje over voor Vertessen. "Zijn komst doet ons goed, het is een profiel dat we misten na het vertrek van Vanzeir", aldus Ismaël Kandouss. "Het vertrek van Vanzeir is een groot gemis. Ik had ook een goede klik met hem aan de rechterkant. Yorbe is eenzelfde type speler en met hem heeft de club het goede profiel gehaald. Heel veel spelers kennen hem al", geeft Bart Nieuwkoop mee.