Antwerp trekt naar de Heizel! Great Old klopt Union na zenuwslopende penaltyreeks op de Bosuil

Antwerp speelt binnenkort de bekerfinale tegen KV Mechelen. In de halve finale troefden ze Union af na strafschoppen nadat ze nagenoeg de hele partij de betere ploeg waren in het eigen Bosuilstadion.

Antwerpse druk

Antwerp wist op voorhand dat enkel een zege zou volstaan tegen Union om binnenkort op de Heizel de finale te spelen en trok dus ook naar voor vanaf de eerste minuut, vurig gesteund door de fans. Janssen had na 10 minuten de 1-0 aan zijn voet maar de Nederlander raakte de bal van dichtbij niet goed waardoor Moris nog kon keren.

© photonews

Verder bleven grote kansen lang uit voor Antwerp, dat wel de totale controle had over de wedstrijd in de eerste kwart van de wedstrijd waarin Union het lastig had om er counterend uit te komen.

Ramp voor Antwerp

Na een vrije trap lukte het toch toen de bal voor de voeten van Van der Heyden botste. De verdediger mikte zijn volley echter hoog over. Verder was er veel strijd in de eerste helft, maar zonder doelpunten. De thuisploeg kreeg wel nog een opdoffer te verwerken toen kapitein Toby Alderweireld geblesseerd het veld moest verlaten.

© photonews

1-0 en een kreunend Union

Antwerp nam de handschoen terug op aan het begin van de tweede helft door het spel te maken. Ditmaal leverde het ook resultaat op. Janssen liet zien dat hij op vlak van stilstaande fases niet alleen strafschoppen kan omzetten en schilderde een vrije trap met een boogje perfect in de verste hoek.

Het momentum zat helemaal bij de thuisploeg en vooral bij Vincent Janssen die nog twee grte kansen afdwong maar verder dan de paal kwam hij niet meer. Ook Kerk kreeg nog een dot van een kans maar hij besloot van dichtbij over.

Union had het enorm lastig met de constante druk van Antwerp en kreunde de tweede helft, hopend op het laatste fluitsignaal en verlengingen. Plots viel de bal dan toch goed voor Boniface maar hij kon zijn schot niet kadreren. In de laatste minuten kon De Laet een vrije trap van Stengs verlengen. Moris liet zich niet kennen en duwde het leer uit zijn doel.

© photonews

Eén grote kans in verlenging

De Great Old kon ondanks de grote druk niet meer scoren waardoor we naar verlengingen gingen. In die verlenging kreeg, opnieuw, Antwerp een reuzekans maar Teddy Teuma stond op de goede plek om de poging van dichtbij van Pacho van de lijn te keren.

Maar een extra doelpunt viel er niet in de verlenging waardoor strafschoppen moesten beslissen over een winnaar. In die penaltyreeks toonde Jean Butez zich de uitblinker door de elfmeters van Teuma en Adingra te stoppen waardoor de misser van Janssen uitgewist werd.