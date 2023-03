Ontgoocheling is groot in verliezende kamp: "Hebben er alles aan gedaan"

Geen bekerglorie of een kans op een trofee voor Union. En de ontgoocheling van de niet-kwalificatie voor de finale is groot.

Verliezen na strafschoppen, het is nooit leuk. Zowel de heen- als de terugwedstrijd tussen Antwerp en Union eindigde op 1-0 dus er moest wel een winnaar aangeduid worden uiteindelijk.

"We speelden een goede wedstrijd, onze organisatie stond goed", vertelt Union-verdediger Siebe Van Der Heijden achteraf. "Ze hadden wel kansen maar we hebben ook veel kunnen afweren. Op het einde hadden wij nog enkele kansen maar konden we ze niet afwerken. We hebben er alleszins alles aan gedaan."

Mannetje meer niet gevonden

Union begon met één spits en een middenvelder meer tegen Antwerp, een opvallende nieuwe strategie maar er is weldegelijk een verklaring voor volgens de Union-verdediger. "We wilden een mannetje meer hebben op het middenveld maar we vonden die vrije man te weinig in de opbouw. Op verdedigend vlak konden we wel de passes door het centrum eruit halen", vindt Van Der Heijden.

Ze liggen nu wel uit de beker maar het seizoen van Union is nog lang niet gedaan. "We strijden nog altijd op twee fronten momenteel. We gaan nog voor de titel in de competitie en zullen ons in de Europa League niet zomaar gewonnen geven", besluit hij strijdvaardig.