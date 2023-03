Mark Van Bommel legt enorm veel druk op 17-jarige strafschopnemer: "Waarom niet?"

Er waren strafschoppen voor nodig maar Antwerp staat wel in de finale van de beker. Opvallend genoeg kwam de enige misser van de speler die nooit mist en scoorde de rest wél.

Vincent Janssen mocht als eerste Antwerp-speler naar de strafschopstip wandelen. Met een statistiek van 28/29 verwachtte niemand dat hij zou missen maar de moegestreden spits botste op de benen van Moris."Tja, als Vincent hem al mist...", zuchtte Mark Van Bommel ook nog even na op de persconferentie.

De voorbode van een slechte strafschopreeks leek het te zijn, maar dankzij twee reddingen van Butez en 4 feilloze strafschoppen ging Antwerp toch nog op en over Union richting de Heizel.

Corbanie

Eén van die 4 feilloze strafschoppen kwam van de voet van de 17-jarige Kobe Corbanie. Een opvallende keuze van Van Bommel om de youngster zo veel druk op te leggen. "Een assistent had Kobe deze week strafschoppen zien nemen op training en die waren ongelooflijk goed", aldus Van Bommel.

"We waren er niet apart op aan het trainen de afgelopen week maar in de 115e minuut moest ik wel plots nadenken over 5 namen. Toen zag ik Kobe en dacht ik: 'Waarom zou hij het niet kunnen?', en dat bleek ook zo want hij trapt hem mooi in de bovenhoek", vertelt de trainer van Antwerp