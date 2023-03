Geraerts en Union kunnen negatieve spiraal niet omkeren: "Trouw blijven aan filosofie"

Union was nog actief op drie fronten maar daar mag sinds donderdagavond/-nacht één front van geschrapt worden. Na een slopende wedstrijd op de Bosuil werd de halve finale van de beker het eindstation voor Geraerts en co.

Antwerp verzamelde de betere kansen in het eigen stadion en het leek een kwestie van tijd voor ze de 1-0 achterstand zouden ophalen maar zo zag Union-trainer Karel Geraerts het niet. "Het was een zeer intense wedsrijd met bijna geen verschil tussen de twee teams. Het lag heel dicht bij elkaar als je de twee wedstrijden bekijkt", analyseert hij.

Na een 0/6 in de competitie besloot Geraerts bovendien om van systeem te veranderen en met één spits te spelen. "Ik wou het middenveld versterken omdat we daar de voorbije weken problemen hebben gekend. Je moet als coach trouw blijven aan je filosofie maar je mag ook nie blind zijn voor zaken die al een paar keer gebeurd zijn", klinkt het.

© photonews

Maar toch had Union het meermaals lastig tegen Antwerp waardoor Geraerts moest ingrijpen. "We gaven heel weinig weg maar kwamen ook lastig tot kansen. Bij 0-0 moest dat niet maar dat was wel even lastig."

De Brusselaars kunnen wel nog vooruitblikken op twee competities: de Jupiler Pro League en de Europa League. "Er zal snel geschakeld moeten worden want het zal snel zondag zijn wanneer we tegen Eupen spelen. En ook de weken daarna zullen nog intens zijn", besluit hij.