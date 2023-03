Butez laat zich uit over strafschopstrategie: "Schrik aanjagen"

Hij moest niet veel doen tijdens de wedstrijd maar reageerde wel alert op nagenoeg elke voorzet of stilstaande fase. In de penaltyreeks kroonde Jean Butez zich tot matchwinnaar door twee strafschoppen te stoppen.

Na de misser van Janssen op de eerste penalty wist Butez meteen hoe laat het was: "Op dat moment was het echt wel aan mij om er alles aan te doen om naar de finale te kunnen gaan", besefte de Antwerp-doelman achteraf maar al te goed.

En dat deed hij ook door de elfmeters van Adingra en Teuma te stoppen. "Ik probeerde zo weinig mogelijk aan het publiek of de gemiste penalty te denken maar wou me telkens zo groot mogelijk maken om de tegenstander schrik aan te jagen", verklapt hij.

Vurige aanhang

Het was nochtans moeilijk om niet te veel aan het publiek te denken, dat zich luidkeels liet horen. "Een echte muur achter mij", omschrijft Butez de vurige Antwerp-aanhang. "Het is alsof er een extra man staat om de penalty tegen te houden. Daarom wisten we ook dat na het verlies in Union, alles nog te spelen zou zijn bij ons met onze supporters achter ons."

© photonews

En nu, op naar de Heizel. "Voorlopig is dit een van de mooiste avonden van mijn carrière. Maar laat ons hopen dat de beker winnen binnen twee maanden een nog mooiere avond wordt", besluit hij.