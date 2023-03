Vuurwerkshow en veldbestorming: Antwerp zal (opnieuw) op de blaren moeten zitten na bekerwedstrijd

In lichterlaaie. Zo stond de Bosuil er bijna bij net na de rust tussen Antwerp en Union SG. En dat zal gevolgen hebben.

De supporters van Royal Antwerp FC hadden duidelijke plannen in de wedstrijd tegen Union Saint-Gilloise, zoveel is duidelijk.

Net na de rust kwamen ze met een heuse vuurwerkshow en dat leverde het nodige spektakel op in het Bosuilstadion.

© photonews

Of het gevolgen had voor de wedstrijd? Dat zullen we nooit weten, maar The Great Old toonde in de tweede helft wel véél werklust en dat zorgde ook voor de 1-0 onder meer.

Extrasportieve gevolgen zullen er zeker wél zijn. Antwerp zal zich aan een (nieuwe) fikse boete mogen verwachten voor de pyroshow.

Veldbestormer

Dat er in de verlengingen ook nog een supporter het veld bestormde zal nog eens een andere boete opleveren.

Mogelijk dat die wel te verhalen valt aan de individuele supporter, bij het vuurwerk wordt dat een moeilijker zaak.