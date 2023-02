Na maar liefst 75 minuten nagelbijten stelt KV Mechelen met een man meer plek in bekerfinale helemaal veilig

De sterren stonden goed voor KV Mechelen om de bekerfinale te bereiken. Het werd nog nagelbijten, maar met zijn tienen kon Zulte Waregem zijn tegenstander te weinig in de weg leggen om nog voor de verrassing te zorgen.

Een bekerontmoeting met heen-en terug, het blijft een apart gegeven. Met de voorsprong die Mechelen aan de Gaverbeek verworven had, viel het op dat geen van beide ploegen als eerste in de fout wilden gaan in de return. Een stressvol avondje was in de maak. Het was dus bij momenten met de daver op het lijf voetballen. Zulte Waregem demonstreerde dit met twee blunders achteraan kort na mekaar.

Dat resulteerde in de eerste kans uit de match na 25 minuten. Van Hoorenbeeck had de 1-0 aan de voet, maar besloot over. Kort nadien trapte Vossen aan de overkant naar doel vanuit de tweede lijn. Na de parade van Coucke had Ndour met de herneming zeker meer kunnen doen.

Even voorbij het halfuur dan nog een discutabel en belangrijk moment. Ciranni beging een stevige overtreding op Schoofs. Door geel te trekken leek ref Van Driessche de juiste sanctie te treffen. VAR Laforge riep hem echter nog naar het scherm. Van Driessche ging na het bekijken van de beelden akkoord om er rood van te maken. Een strenge beslissing.

Dat betekende lang niet dat Malinwa nu zomaar eventjes de klus ging klaren. Daarvoor speelde de score te veel veel in de hoofden. De bezoekers staken met een man minder ook niets meer in mekaar. Een povere tweede helft dus, waarin KVM wel heel afwachtend steeds dichter bij de bekerfinale kwam.

Het kon helemaal niet meer misgaan wanneer Zulte Waregem een kwartier voor tijd Bates vergat aan de tweede paal. De Schot duwde van dichtbij de 1-0 binnen. KV Mechelen nu enigszins bevrijd: een afgeweken schot van Hairemans deed de dwarsligger trillen, Ngoy kopte nadien op Bossut. Coucke duwde nog een kopbal van Vossen over: het laatste wapenfeit waarmee KV zich richting finale speelde.