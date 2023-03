Rob Schoofs komt met meer nieuws over zijn blessure na tackle van Ciranni

Rob Schoofs moest dinsdagavond het veld verlaten. Hij was geblesseerd na een tackle in de bekermatch tegen Zulte Waregem.

Ciranni kreeg rood, Schoofs moest geblesseerd het veld af. Bij Gazet van Antwerpen heeft de speler van KV Mechelen al een update gegeven over zijn blessure.

“Mijn enkel is serieus opgezwollen. De komende dagen zullen we onderzoeken moeten doen. De match van zondag tegen Antwerp haal ik sowieso niet. Hopelijk valt de schade mee”, vertelt Schoofs aan de krant.

De wedstrijd was bijzonder stresserend, maar volgens Schoofs kwam KV Mechelen nooit echt in de problemen. De rode kaart was daar echter een heel belangrijk gegeven in.