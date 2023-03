Analisten zeer streng voor rood van Ciranni, Degryse weet waarom VAR zo reageert

Ook in de bekerpartij tussen KV Mechelen en Zulte Waregem eiste de VAR een hoofdrol op. Nu ging het om een overdreven rode kaart.

Dat de VAR onder druk staat lijdt geen twijfel meer. Toen de scheids voor een stevige tackle geel gaf aan Ciranni maakte VAR-ref Nicolas Laforge daar een rode kaart van.

De televisie-analisten hadden alvast hun mening klaar. Gilles De Bilde vond de rode kaart heel erg streng. “Dit zijn tackles die elke wedstrijd gebeuren”, klonk het bij VTM. “Dit is een tackle die geel waard is, sorry. Wat mij betreft is dit geen rode kaart, dit is een pure gele kaart.”

Marc Degryse vergeleek de tackle met die van Schoofs eerder in de wedstrijd. Hij kreeg zelfs geen geel en de VAR greep ook niet in. “De VAR moet geoordeeld hebben dat die overtreding niet gevaarlijk was omdat Derijck zich niet blesseerde. Bij de fout van Ciranni raakt Schoofs wel geblesseerd en wordt Van Driessche aangeraden rood te geven. Dat begrijp ik niet.”