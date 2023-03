Gumienny velt zijn oordeel over rode kaart van Ciranni

Ook de Croky Cup blijft niet gespaard van VAR-ellende. Nu was er de te strenge rode kaart voor Ciranni van Zulte Waregem.

Oud-scheidsrechter Serge Gumienny is heel erg duidelijk over de kaart die Ciranni kreeg. “Ik vond het geen rood en een tussenkomst van de VAR - eerst gaf Van Driessche een gele kaart - was niet nodig, want er werd niet voldaan aan de criteria”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Voor Gumienny was het een roekeloze actie van Ciranni, maar de fysieke integriteit van Schoofs kwam niet in het gedrang, ook al moest hij geblesseerd het veld verlaten.

“Als je die fase dan vergelijkt met de eerdere fase in de wedstrijd van Schoofs op Derijck. Daarbij is de voet van de grond en wordt deze in de kuit van de verdediger van Zulte Waregem geplant. Dat is zelfs geen overtreding en levert geen kaart op. Zulte Waregem zal zich terecht vragen stellen als ze beide fases zullen vergelijken.”