Nu is heel Essevee woest op de VAR, mét verwijzing naar Buchanan er bovenop: "Een schande, waar zat Laforge dán?"

De VAR is opnieuw Kop van Jut in het Belgische voetbal. Nu is het heel Essevee dat zich kwaad maakt op de videoref, na rood voor Ciranni in de terugmatch van de halve finales van de beker.

Mbaye Leye was zo geïrriteerd dat hij niets over de wedstrijd bij KV Mechelen op zich wou zeggen. Het ging enkel over de interventie van de VAR en dat was Nicolas Laforge. "Het is een schande. In een andere fase in de wedstrijd kreeg Timothy Derijck een stamp op zijn been van Schoofs. Waar zat Laforge dán? Als een grote club als Club Brugge tekeer gaat tegen de VAR, heeft dat effect. Als wij dat als kleine club doen, is dat niet zo."

"Ik vond dat we goed in de wedstrijd zaten, tot aan de bewuste fase. Ik denk dat de VAR grotendeels onze bekerdroom kapot fluit. Het is een fase die misschien wel geel verdient, maar waar de VAR nooit moet ingrijpen om rood te geven. De fase met Buchanan van afgelopen weekend zet de VAR extra in de kijker en dan willen ze extra ingrijpen", koppelt Jelle Vossen het aan een veelbesproken moment uit Club-Gent. "Dat is totaal niet nodig."

Vraagtekens na niet-tussenkomst in Brugge

"Het is jammer dat de leiding niet op de afspraak was", was ook de teneur bij Sammy Bossut. "Ik weet niet wat er nog kan veranderen. Het waren externe factoren die erover beslist hebben dat we met tien man kwamen te staan en in het nadeel waren. En als je ziet wat er op Brugge gebeurt en de VAR komt daar niet tussen, dan heb ik daar toch mijn vraagtekens bij. We hebben nu onze mening gezegd, het is wat het is."