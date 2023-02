Bijzonder emotioneel moment voor Steven Defour: "Ik had graag gehad dat er nog één persoon bij was geweest"

Voor Steven Defour was het bereiken van de finale bijzonder emotioneel. Eén persoon had het eigenlijk nog moeten kunnen zien.

Na het laatste fluitsignaal moest de KVM-coach even de tranen uit de ogen wrijven nadat zijn ploeg zich geplaatst had voor de finale van de beker. "Dan komen alle emoties samen. Dan denk je na over wat je al bereikt hebt in je jonge trainerscarrière. Alleen had ik graag gehad dat er nog één persoon bij was geweest", verwijst Defour naar zijn overleden vader. "Hij is er nu niet meer. Dan komt dat naar boven."

Er speelden ook andere zaken mee die er een rollercoaster van maakten. "Ik ben hier ook opgegroeid. Ik heb er alles voor over om de club naar boven te helpen. Het is een moeilijk seizoen, maar de bekercampagne is een succes. In de finale hebben we niets te verliezen. Maar een finale speel je niet, die wil je winnen. Wij gaan niet naar Brussel om te verliezen."

Favoriet in halve finale

De rol van underdog past KV Mechelen misschien juist beter. "Er was nu veel meer nervositeit dan er in de finale zal zijn. Wij waren favoriet omdat we in Waregem gaan winnen waren. Zulte Waregem had niets te verliezen, dat zag je er ook aan."

Defour besefte dan ook dat de manier waarop de kwalificatie tot stand kwam niet sprankelend was. "De prestatie was niet goed genoeg. Zelfs tegen tien man hebben we ook nog moeilijke momenten gehad. De mentaliteit was er wel tot het einde, de jonges hebben er voor gevechten. Niemand zal zich herinneren hoe de wedstrijd eruit zag, de kwalificatie telt."