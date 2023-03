Woeste CEO van Zulte Waregem dreigt: "Ik heb het helemaal gehad! Misschien moeten we een klacht indienen"

KAA Gent kwam eerder vandaag met een officieel statement naar buiten waar de VAR met de grond gelijk werd gemaakt. Ook voor Zulte Waregem is de maat vol. Meer zelfs: de fusieclub denkt na over juridische stappen.

KV Mechelen en Zulte Waregem speelden gisteren voor een plaats in de bekerfinale. Het was Essevee dat na afloop woest was. De reden: Alessandro Ciranni werd na een VAR-interventie naar de douche gestuurd, terwijl aan de overkant bij diverse fouten de ogen werden gesloten.

“Die VAR is een schande”, aldus een woeste Eddy Cordier in Het Nieuwsblad. “Dit kan toch niet meer? Ik ben altijd de eerste om die mensen in bescherming te nemen, maar nu is de maat vol. Op deze manier kunnen we toch niet werken?”

Ik heb het helemaal gehad. Wat moeten we nu in godsnaam doen om dit aan te pakken?

De CEO van Zulte Waregem dreigt zelfs met juridische stappen. “Dit was toch nooit een rode kaart? Wat moeten we nu in godsnaam doen om dit aan te pakken? Misschien moeten we een klacht indienen. En jullie mogen mijn naam vermelden. Ik heb het helemaal gehad.”