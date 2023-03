Storm wil nu wel écht wel Europa in, derde keer goede keer voor ploegmaat: "Vorige keer is het ons een beetje afgepakt"

KV Mechelen staat op 90 minuten van Europa. Dat brengt voor Nikola Storm uiteraard herinneringen naar boven. De linkerflankspeler was één van de doelpuntenmakers in de finale in 2019. Ook zijn ploegmaats kijken enorm uit naar de trip naar de Heizel.

Storm zag ook wel dat de schrik er wat in zat in de return tegen Zulte Waregem. "Als zij maar eentje maken, zijn het verlengingen. Er was dus wel spanning en wij speelden ook niet onze beste partij. Na de 1-0 voelde je wel dat het binnen was. Ik kijk er enorm naar uit om opnieuw de bekerfinale te spelen. Hopelijk kunnen we de beker opnieuw in de lucht steken, net als vier jaar geleden."

"Als Mechelen zijnde is dit het maximum. Een Europees ticket via de competitie halen is heel moeilijk. Door dit verhaal komt het Europees voetbal iets dichter. Vier jaar geleden is het ons een beetje afgepakt", koppelt Storm terug naar de gebeurtenissen van 2019. "Als je de loopbaan bekijkt van mannen als mezelf, Schoofs en Bijker, is het enorm spijtig dat we na onze vorige finale geen Europees konden spelen."

Kers op de taart

Een nieuwe kans dient zich aan. "Als we nu door de beker te pakken Europees kunnen halen, zou dat top zijn. Dat zou na vijf jaar KV Mechelen de kers op de taart zijn. Normaal kunnen we ons volop op de finale voorbereiden, of er zouden al zotte dingen moeten gebeuren in de competitie."

© photonews

Jordi Vanlerberghe mocht dinsdag na een uur invallen en had van op de bank al gezien dat het niet van een leien dakje liep. "In de eerste helft was het veel te zenuwachtig. We zijn eigenlijk nooit in ons spel gekomen. Na de rode kaart was het er nog niet aan te zien dat we met een man meer stonden. Dat had misschien toch wel te maken met de druk om door te gaan. Zij hadden niets te verliezen, wij hadden alles te verliezen."

Vanlerberghe stond wel te trappelen om zijn steentje bij te dragen. "Ik had er super veel zin in. Ik heb een seizoen gehad met veel tegenslagen. Dan val je in de heenmatch bij Zulte Waregem opnieuw uit. Je wil gewoon meespelen en de ploeg verder helpen."

Goede voorbereiding

Voor hem was het zijn derde halve finale in de beker. "De derde halve finale heb ik goed kunnen afsluiten. Het doet enorm deugd om nu wél naar die finale te gaan. Nog één match winnen en dan kunnen we feesten. Een paar jaar geleden heb je al gezien wat het teweeg brengt om met dit publiek naar de Heizel te gaan. Het wordt iets mooi. Het moeilijke programma in de competitie is misschien een goede voorbereiding op de finale."