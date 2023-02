Een zéér verrassende man van de match en bekerheld bij KV Mechelen: "Hoogtepunten bekeken van vorige finale"

Bij KV Mechelen was het voor een potentiële man van de match denken aan spelers als Hairemans, Schoofs en Storm. Geen van hen stelde de kwalificatie veilig, die eer was weggelegd voor David Bates. Die zorgde ook mee voor de clean sheet en is zo dus onze man van de match.

"Het was een vrij moeilijke wedstrijd", zei de Schotse verdediger over de terugmatch tegen Zulte Waregem. "Niet één van onze beste wedstrijden. Sommige spelers hebben nog nooit in een finale gestaan. Je zag dat er veel druk op beide teams stond. Er stond ook zoveel op het spel. We zijn gewoon blij dat we er als winnaar zijn uitgekomen."

Mede dankzij dat gloriemoment voor Bates in minuut 75. "Het eerste doelpunt was heel belangrijk, maar dat viel pas laat. Dat was niet zo goed. Het was een tweede fase na een standaardsituatie. Ik had al een paar keer de bal opgezocht na een hoekschop. Gelukkig zag ik dat Kerim Mrabti de bal had, we hadden even oogcontact."

Afwerking van een spits

Nadien moest nog een goede uitvoering volgen. "Het was een geweldige voorzet van hem. Sommigen zeggen dat het de afwerking was van een spits", lacht Bates. "Ik ben gewoon blij dat ik het kon afmaken." Bijgevolg kan de ex-speler van Rangers in zijn eerste seizoen bij KV Mechelen al naar de Heizel.

Voor zijn club is het nog niet zo lang geleden dat de finale gehaald werd. De vorige keer dateert van 2019. "We zien hier foto's van toen zien hangen en hebben de hoogtepunten bekeken van de vorige bekerfinale. Dat geeft enorm veel motivatie. Ik denk dat het een topdag moet worden."