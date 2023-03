Ritchie De Laet had stevige twijfels bij wat er gebeurde: "Ik was er niet zeker van"

Royal Antwerp FC plaatste zich donderdag voor de bekerfinale. Dat gebeurde na strafschoppen tegen Union SG.

Ritchie De Laet was niet één van de vijf spelers bij The Great Old die een strafschop moest nemen tegen Union. “Moest het tot strafschop nummer tien gegaan zijn, dan was het misschien aan mij geweest”, lacht De Laet bij Het Nieuwsblad.

De ontlading was bijzonder groot, want de spanning was echt om te snijden. Alle credits gaan volgens De Laet dan ook naar doelman Jean Butez.

“Hij heeft ons in twee jaar tijd al drie of vier keer door een penaltyreeks geloodst. Ik was er niet zeker van, want een strafschoppenreeks blijft altijd een loterij. Maar met Jean heb je altijd een streepje voor.”