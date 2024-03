KV Mechelen zet zijn straffe reeks verder tegen Cercle Brugge en beukt deur naar top zes helemaal open

KV Mechelen heeft op het veld van Cercle Brugge een belangrijke zege geboekt. Malinwa kwam twee keer op achterstand, maar scoorde vijf minuten voor tijd de belangrijke winning goal.

Cercle Brugge-KV Mechelen was een wedstrijd met veel inzet, voor beide ploegen stond een plek in de Champions’ Play-offs op het spel. Cercle miste wel topschutter Denkey en Van Der Bruggen door een schorsing.

Dat betekende niet dat de Vereniging er niet vol voor ging. Na zo’n twintig minuten kwam het op voorsprong dankzij Minda na een doorgeschoten voorzet van Warleson, zijn derde assist van het seizoen.

Mechelen groeide echter in de wedstrijd en vijf minuten voor de rust kon de vrijstaande Mrabti van dichtbij de gelijkmaker binnentrappen. Drie minuten kon Mechelen van die voorsprong genieten, Felipe Augusto tikte een doorgekopte vrije trap van dichtbij binnen.

Nog was het niet gedaan in de eerste helft, want Mechelen maakte opnieuw gelijk. Mrabti vond de vrijstaande Hairemans bij de tweede paal, die makkelijk binnenkopte. Met drie goals in vijf minuten was het tijd om even een kwartier te bekomen.

KV Mechelen pakt drie belangrijke punten

In de tweede helft was er veel minder te beleven. Op de doorweekte grasmat van Jan Breydel was het ook moeilijk voetballen, Cercle probeerde op zoek te gaan naar de derde goal. Hairemans kwam voor Mechelen echter het dichtst met een knal op de lat.

Mechelen bleef in de laatste tien minuten komen, maar Slimani kreeg de kansen er maar net in. Vijf minuten voor tijd lukte het wel. Bafdili stond amper een minuut op het veld, maar geraakte in twee keer voorbij Warleson en bezorgde KV Mechelen zo drie gouden punten.

KV Mechelen komt in der stand tot op één punt van Cercle Brugge, maar ook van KAA Gent en Racing Genk. Als die twee laatste ploegen punten pakken, dan valt Cercle Brugge mogelijk opnieuw uit de top zes.